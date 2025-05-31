ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil

Serija 5000Steamer

STH5020/20

5
| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Oslobodi svoj stil
Odabrali ste savršenu kombinaciju, ali nemate vremena za peglanje? Bez brige, Philips steamer 5000 je spreman za upotrebu za samo 35 sekundi i izuzetno je jednostavan za korištenje. Obezbedite vrhunski stil bez brige o progorevanju!
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Modna kombinacija spremna za tren oka uz Philips steamer 5000

Oslobodi svoj stil

  • Idealan za osetljive komade i nezgodne nabore

  • Jednostavna upotreba i spremanje

  • Praktičan za putovanja

Elegantni dizajn sa podesivom glavom: lako korišćenje i odlaganje

Elegantni dizajn sa podesivom glavom: lako korišćenje i odlaganje

Philips steamer 5000 spreman je za korišćenje kad god vam treba. Jednostavno prilagodite glavu steamera u zavisnosti od toga da li ispravljate nabore na ofingeru ili ravnoj površini. Podesiva glava omogućava lako pakovaje za putovanja ili brzo i jednostavno spremanje kod kuće.

Uključite i počnite: spreman je za nekoliko sekundi, nema potrebe za daskom

Uključite i počnite: spreman je za nekoliko sekundi, nema potrebe za daskom

Izuzetno jednostavan za upotrebu, Philips steamer 5000 spreman je za samo 35 sekundi. Možete zaboraviti na staru dasku za peglanje - uklonite nabore sa odeće na ofingeru ili bilo kojoj ravnoj površini. 

Postavke „Eco“ i „Max“: odaberite onu koja odgovara vašoj garderobi

Postavke „Eco“ i „Max“: odaberite onu koja odgovara vašoj garderobi

Philips steamer 5000 će vam pomoći da uklonite dosadne nabore sa svakog odevnog predmeta koji se može peglati. Eco je idealna postavka za uštedu energije - dok je Max, sa većim mlazom pare, odlična postavka za upornije nabore i tkanine poput pamuka.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

31/05/2025

България

България

Удобен и лесен за ползване

Бързо лесно гладене с едно движение. Прекрасен помощник при пътувания.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара

30/05/2025

България

България

Най-практичен, най- удобен, най- функционален

Ръчния уред за градене с пара е най- необходимият ми уред, който използвам вкъщи. Обикновено нямам време за гладене и в бързината обличам нещо просто така. Осебено пролетта, дрехите ми са предимно ризи и панталони, които е необходимо да се изгладят. Парата от уреда е толкова добра , че само с няколко погалвания дрехите ми са готови за обличане. Пестя време, но без компромиси. Благодарение на уреда серия Philips - Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара съм винаги в изряден външен вид!!! Това ми дава самочувствие и ходя с желание на работа! Харесвам всичко в този продукт и да добавя има огромна разлика от предишните му серии, които също съм използвала!

Prednosti

Бързина и функционалност

Mane

Обем

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара

22/05/2025

България

България

Лек, удобен и функционален уред

Уредът за гладене с пара е изключително лек, което го прави лесно преносим и чудесен избор за пътуване. Парата е достатъчно силна, а чупещата се глава дава допълнително удобство при употреба.

Prednosti

Лек и лесно преносим по време на пътуване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Testirano je sa probnim sojevima bakterija/gljivica: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testirano je sa probnom vrstom grinja: Dermatophagoides farinae (odrasli mužjaci i ženke grinja i nimfe)

  2. Oznaka snage od 1400 W zasnovana je na aparatu povezanom na napajanje od 240 V. Stvarna oznaka snage može da se razlikuje u zavisnosti od napona.