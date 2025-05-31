2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Idealan za osetljive komade i nezgodne nabore
Jednostavna upotreba i spremanje
Praktičan za putovanja
Philips steamer 5000 spreman je za korišćenje kad god vam treba. Jednostavno prilagodite glavu steamera u zavisnosti od toga da li ispravljate nabore na ofingeru ili ravnoj površini. Podesiva glava omogućava lako pakovaje za putovanja ili brzo i jednostavno spremanje kod kuće.
Izuzetno jednostavan za upotrebu, Philips steamer 5000 spreman je za samo 35 sekundi. Možete zaboraviti na staru dasku za peglanje - uklonite nabore sa odeće na ofingeru ili bilo kojoj ravnoj površini.
Philips steamer 5000 će vam pomoći da uklonite dosadne nabore sa svakog odevnog predmeta koji se može peglati. Eco je idealna postavka za uštedu energije - dok je Max, sa većim mlazom pare, odlična postavka za upornije nabore i tkanine poput pamuka.
5.0
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Zvezdichka
31/05/2025
България
Deo promocije
Удобен и лесен за ползване
Бързо лесно гладене с едно движение. Прекрасен помощник при пътувания.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Paya P
30/05/2025
България
Deo promocije
Най-практичен, най- удобен, най- функционален
Ръчния уред за градене с пара е най- необходимият ми уред, който използвам вкъщи. Обикновено нямам време за гладене и в бързината обличам нещо просто така. Осебено пролетта, дрехите ми са предимно ризи и панталони, които е необходимо да се изгладят. Парата от уреда е толкова добра , че само с няколко погалвания дрехите ми са готови за обличане. Пестя време, но без компромиси. Благодарение на уреда серия Philips - Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара съм винаги в изряден външен вид!!! Това ми дава самочувствие и ходя с желание на работа! Харесвам всичко в този продукт и да добавя има огромна разлика от предишните му серии, които също съм използвала!
Prednosti
Бързина и функционалност
Mane
Обем
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Zazzza
22/05/2025
България
Deo promocije
Лек, удобен и функционален уред
Уредът за гладене с пара е изключително лек, което го прави лесно преносим и чудесен избор за пътуване. Парата е достатъчно силна, а чупещата се глава дава допълнително удобство при употреба.
Prednosti
Лек и лесно преносим по време на пътуване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Testirano je sa probnim sojevima bakterija/gljivica: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testirano je sa probnom vrstom grinja: Dermatophagoides farinae (odrasli mužjaci i ženke grinja i nimfe)
Oznaka snage od 1400 W zasnovana je na aparatu povezanom na napajanje od 240 V. Stvarna oznaka snage može da se razlikuje u zavisnosti od napona.