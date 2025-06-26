2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Idealan za osetljive komade i nezgodne nabore
Jednostavna upotreba i spremanje
Praktičan za putovanja
Philips steamer 5000 spreman je za korišćenje kad god vam treba. Jednostavno prilagodite glavu steamera u zavisnosti od toga da li ispravljate nabore na ofingeru ili ravnoj površini. Podesiva glava omogućava lako pakovaje za putovanja ili brzo i jednostavno spremanje kod kuće.
Izuzetno jednostavan za upotrebu, Philips steamer 5000 spreman je za samo 35 sekundi. Možete zaboraviti na staru dasku za peglanje - uklonite nabore sa odeće na ofingeru ili bilo kojoj ravnoj površini.
Philips steamer 5000 će vam pomoći da uklonite dosadne nabore sa svakog odevnog predmeta koji se može peglati. Eco je idealna postavka za uštedu energije - dok je Max, sa većim mlazom pare, odlična postavka za upornije nabore i tkanine poput pamuka.
4.9
od 5
19
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Vick7
26/06/2025
България
Deo promocije
Много практичен и лек уред
Изключително практичен уред! Philips STH5020/40 напълно промени ежедневието ми. Загрява само за 35 секунди и е готов за употреба без нужда от дъска за гладене — идеален за бързи корекции преди излизане. Удобен за съхранение и пътуване. С двете настройки на парата (Eco и Max) лесно се справя както с деликатни тъкани, така и с по-дебели материи. Заостреният връх е чудесен за труднодостъпни места като яки и маншети. Резервоарът за вода се сваля лесно и се пълни без разливане. Препоръчвам го на всеки, който търси ефективно и бързо решение за гладене у дома или в движение!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Sluncho
12/06/2025
България
Deo promocije
Лек и удобен за пътуване
Гладя редовно и не обичам намачканите дрехи. Често пътувам, а понякога имам и бизнес срещи. Наскоро си купих този ръчен уред и ми е много полезен когато съм в командировка или пътувам като турист със семейството си и искам да пригладя рокля за вечеря или др. Също установих, че мога да приглаждам и пердетата си след пране, защото парата върви идеално и във вертикална позиция.
Prednosti
Лек, мощна пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Sto1
23/05/2025
България
Deo promocije
Уникален продукт
Много съм доволен, препоръчвам на всяко домакинство
Prednosti
Бързо работи
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Testirano je sa probnim sojevima bakterija/gljivica: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testirano je sa probnom vrstom grinja: Dermatophagoides farinae (odrasli mužjaci i ženke grinja i nimfe)
Oznaka snage od 1400 W zasnovana je na aparatu povezanom na napajanje od 240 V. Stvarna oznaka snage može da se razlikuje u zavisnosti od napona.