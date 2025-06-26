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Serija 5000Steamer

STH5020/40

4.9
| (19) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
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Odabrali ste savršenu kombinaciju, ali nemate vremena za peglanje? Bez brige, Philips steamer 5000 je spreman za upotrebu za samo 35 sekundi i izuzetno je jednostavan za korištenje. Obezbedite vrhunski stil bez brige o progorevanju!​
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Modna kombinacija spremna za tren oka uz Philips steamer 5000

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  • Idealan za osetljive komade i nezgodne nabore

  • Jednostavna upotreba i spremanje​

  • Praktičan za putovanja​

Elegantni dizajn sa podesivom glavom: lako korišćenje i odlaganje

Elegantni dizajn sa podesivom glavom: lako korišćenje i odlaganje

Philips steamer 5000 spreman je za korišćenje kad god vam treba. Jednostavno prilagodite glavu steamera u zavisnosti od toga da li ispravljate nabore na ofingeru ili ravnoj površini. Podesiva glava omogućava lako pakovaje za putovanja ili brzo i jednostavno spremanje kod kuće.​

Uključite i počnite: spreman je za korišćenje za nekoliko sekundi, nema potrebe za daskom za peglanje

Uključite i počnite: spreman je za korišćenje za nekoliko sekundi, nema potrebe za daskom za peglanje

Izuzetno jednostavan za upotrebu, Philips steamer 5000 spreman je za samo 35 sekundi. Možete zaboraviti na staru dasku za peglanje - uklonite nabore sa odeće na ofingeru ili bilo kojoj ravnoj površini. ​

Postavke „Eco“ i „Max“: odaberite onu koja odgovara vašoj garderobi

Postavke „Eco“ i „Max“: odaberite onu koja odgovara vašoj garderobi

Philips steamer 5000 će vam pomoći da uklonite dosadne nabore sa svakog odevnog predmeta koji se može peglati. Eco je idealna postavka za uštedu energije - dok je Max, sa većim mlazom pare, odlična postavka za upornije nabore i tkanine poput pamuka.​

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

19

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

26/06/2025

България

България

Много практичен и лек уред

Изключително практичен уред! Philips STH5020/40 напълно промени ежедневието ми. Загрява само за 35 секунди и е готов за употреба без нужда от дъска за гладене — идеален за бързи корекции преди излизане. Удобен за съхранение и пътуване. С двете настройки на парата (Eco и Max) лесно се справя както с деликатни тъкани, така и с по-дебели материи. Заостреният връх е чудесен за труднодостъпни места като яки и маншети. Резервоарът за вода се сваля лесно и се пълни без разливане. Препоръчвам го на всеки, който търси ефективно и бързо решение за гладене у дома или в движение!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

12/06/2025

България

България

Лек и удобен за пътуване

Гладя редовно и не обичам намачканите дрехи. Често пътувам, а понякога имам и бизнес срещи. Наскоро си купих този ръчен уред и ми е много полезен когато съм в командировка или пътувам като турист със семейството си и искам да пригладя рокля за вечеря или др. Също установих, че мога да приглаждам и пердетата си след пране, защото парата върви идеално и във вертикална позиция.

Prednosti

Лек, мощна пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

23/05/2025

България

България

Уникален продукт

Много съм доволен, препоръчвам на всяко домакинство

Prednosti

Бързо работи

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

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  1. Testirano je sa probnim sojevima bakterija/gljivica: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testirano je sa probnom vrstom grinja: Dermatophagoides farinae (odrasli mužjaci i ženke grinja i nimfe)

  2. Oznaka snage od 1400 W zasnovana je na aparatu povezanom na napajanje od 240 V. Stvarna oznaka snage može da se razlikuje u zavisnosti od napona.