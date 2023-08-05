2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Snaga od 1500 W, do 28 g/min
Grejna ploča OptimalTEMP
Zagrevanje za 30 sekundi
Rezervoar za vodu od 100 ml
Ploča za ispuštanje pare ima zašiljeni vrh pomoću kog možete lako da zagladite nabore uz dodatnu preciznost na teško dostupnim mestima kao što su dugmad, kragne i karneri.
Neprekidni moćni mlaz pare od najviše 28 g/min omekšava vlakna tkanine kako bi nabori mogli brže da se isprave i kako bi vaša odeća izgledala najbolje moguće.
Odvojivi rezervoar za vodu od 100 ml za peglanje parom do 1 celog kompleta odeće bez potrebe za punjenjem rezervoara. Rezervoar za vodu se lako uklanja i puni kad god treba da peglate.
Nagrade
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
DANTО
05/08/2023
България
Много удобен уред за гладене
Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.
Prednosti
Лек и практичен
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Nezavisni institut je ispitao prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, nakon 10 sekundi primene pare.
U poređenju sa modelom Philips GC362, na osnovu izveštaja o internom Philips testiranju