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  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje

Serija 7000Steamer

STH7020/20

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Spremite garderober za korišćenje
Sva odeća koju posedujete sada može biti spremna za nošenje za tren oka uz Philips steamer serije 7000. Njegova podesiva glava i zašiljeni vrh na ploči za primenu pare uklanjaju nabore brzo i ugodno pod bilo kojim uglom, uz tehnologiju OptimalTemp koja garantuje da nema progorevanja.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Praktično, brzo i efikasno peglanje parom

Spremite garderober za korišćenje

  • Snaga od 1500 W, do 28 g/min

  • Grejna ploča OptimalTEMP

  • Zagrevanje za 30 sekundi

  • Rezervoar za vodu od 100 ml

Zašiljeni vrh koji efikasno doseže do bilo kog dela vaše odeće

Zašiljeni vrh koji efikasno doseže do bilo kog dela vaše odeće

Ploča za ispuštanje pare ima zašiljeni vrh pomoću kog možete lako da zagladite nabore uz dodatnu preciznost na teško dostupnim mestima kao što su dugmad, kragne i karneri.

Neprekidan mlaz pare efikasno ispravlja nabore

Neprekidan mlaz pare efikasno ispravlja nabore

Neprekidni moćni mlaz pare od najviše 28 g/min omekšava vlakna tkanine kako bi nabori mogli brže da se isprave i kako bi vaša odeća izgledala najbolje moguće.

Rezervoar za vodu od 100 ml za savršeno ispeglanu garderobu odjednom

Rezervoar za vodu od 100 ml za savršeno ispeglanu garderobu odjednom

Odvojivi rezervoar za vodu od 100 ml za peglanje parom do 1 celog kompleta odeće bez potrebe za punjenjem rezervoara. Rezervoar za vodu se lako uklanja i puni kad god treba da peglate.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

05/08/2023

България

България

Много удобен уред за гладене

Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.

Prednosti

Лек и практичен

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

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  1. Nezavisni institut&nbsp;je ispitao prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, nakon 10 sekundi primene pare.

  2. U poređenju sa modelom Philips GC362, na osnovu izveštaja o internom Philips testiranju