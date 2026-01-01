Obustavljeno
SWA2105W/10
Garantovano pouzdana veza
Oslonite se na ovaj zvučnički kabl za pouzdanu audio vezu između zvučnika i tjunera.
10 m
Kalibar 18
Ovaj bakarni provodnik pruža visoku preciznost pr prenosu signala, uz minimalni otpor.
Plug & Play vam omogućava instaliranje ili dodavanje nove komponente i puštanje komponente u rad bez komplikovanih procedura za instaliranje ili tehničkih analiza.
Fleksibilni PVC omotač pruža zaštitu za osetljivo jezgro kabla. Takođe pruža veću izdržljivost i lakoću instalacije.