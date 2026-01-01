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Obustavljeno

Zvučnički kabl

SWA2105W/10

Garantovano pouzdana veza

Oslonite se na ovaj zvučnički kabl za pouzdanu audio vezu između zvučnika i tjunera.

Pogledajte sve prednosti

uz ovaj zvučnički kabl

Garantovano pouzdana veza

  • 10 m

  • Kalibar 18

Provodnik od bakra visoke čistoće, za pouzdan prenos signala

Ovaj bakarni provodnik pruža visoku preciznost pr prenosu signala, uz minimalni otpor.

Plug & Play za jednostavnije regulisanje

Plug & Play vam omogućava instaliranje ili dodavanje nove komponente i puštanje komponente u rad bez komplikovanih procedura za instaliranje ili tehničkih analiza.

Fleksibilni PVC omotač

Fleksibilni PVC omotač pruža zaštitu za osetljivo jezgro kabla. Takođe pruža veću izdržljivost i lakoću instalacije.

Tehničke specifikacije

Uputstva i Dokumentacija

Lokalizovani komercijalni letak

  • PDF datoteka, 186.1 kB
  • 18 June 2025

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