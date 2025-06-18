Prijavi se za 10% popusta
Poseti Philips shop
Registracija garancije
Kablovi i povezivanje
Sve serije
Produžni kabl za slušalice
Obustavljeno
Podrška
SWA2528W/10
Idi u prodavnicu
Prijavite se ili kreirajte nalog
Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.
Lokalizovani komercijalni letak
Proverite uslove garancije i pokrenite zamenu ili popravku proizvoda
Garancija
Smernice naše garancije za proizvode
Obratite se kompaniji Philips
Drago nam je što možemo da vam pomognemo