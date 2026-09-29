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FidelioPotpuno bežične slušalice

T2/00

3

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Napravljene za svakodnevne avanture

Prelepe na oko. Neverovatne za slušanje. Ove vrhunske potpuno bežične slušalice daju najprostorniji i najdetaljniji zvuk, kao i najpametnije redukovanje buke. Od muzike do poziva, od filmova do podkasta: pružiće vam razne doživljaje.

Pogledajte sve prednosti

Napravljene za svakodnevne avanture

  • Izvanredni prirodni zvuk

  • Noise Canceling Pro+

  • Vrhunski kvalitet poziva

  • Bezvremeni Fidelio dizajn

Izvanredna. Philips zvučna slika za Fidelio

Izvanredna. Philips zvučna slika za Fidelio

Od čistog kontrolisanog basa do toplih srednjih i blistavih visokih tonova, ove vrhunske bežične slušalice donose izvanredan prirodni zvuk uz precizno razdvajanje instrumenata. Dinamički drajveri sa balansiranom armaturom presvučeni grafenom pružaju više detalja nego ikada. Čućete pesme svojim omiljenih izvođača upravo onako kako su ih napravili.

Uživljavanje koje se prilagođava vama. Noise Canceling Pro+

Uživljavanje koje se prilagođava vama. Noise Canceling Pro+

Prilagodljivo redukovanje buke brzo se prilagođava vašem okruženju kako bi se smanjila spoljašnja buka – uključujući vetar – u realnom vremenu. Od muzike do poziva, možete da se prepustite gde god da ste, a da pritom ni prstom ne mrdnete. Ako želite da podesite nivo transparantnosti, to možete jednostavno da postignete pomoću aplikacije Philips Headphones.

Vrhunski kvalitet poziva. Svaka reč je jasna i glasna

Vrhunski kvalitet poziva. Svaka reč je jasna i glasna

Možete sa zadovoljstvom da obavljate pozive sa najprometnijih i najbučnijih mesta. Mikrofoni za prostorno filtriranje usredsređuju se na zvuk vašeg glasa dok napredni AI algoritmi eliminišu pozadinsku buku kako ne bi ometali poziv. Ako je veoma vetrovito, senzor koji koristi koštanu provodljivost pouzdano će izdvojiti vaš glas kako bi sagovornik i dalje mogao da vas čuje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
4
2
1

29/09/2026

Polska

Polska

Stabiliność działania

Kocham te słuchawki, mam dwa komplety. Jednak jak to zwykle bywa z produktami od Philipsa "coś" się zaczyna dziać. Czy naprawde nie macie fachowców co by zrobił produkt bez wad ukrytych? czesto słuchawki sie nie "budzą", trzeba je włożyć do etui i wyjąc, żeby się wybudziły. Od jakiegoś czasu jedna słuchawka się wyłącza, mimo pełnego naładowania. Czesto wyjete z etui, również nie reaguja na naciśniecie, trzeba je spowrotem włożyć do etui. Ciągle coś się z nimi dzieje, nie jest to stabilnie działajacy produkt. Czy to aż tak duże wyzwanie dla waszych inżynierów? ps. spradzcie jak jest przygotowany kalendarz na tym formularzu, to też było wyzwanie...

Prednosti

jakość dźwieku

Mane

stabilność działania, nie za każdym razem się wybudzą wyjete z etui

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio T2 Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum upotrebe 2025-07-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio T2 Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum upotrebe 2025-07-01

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