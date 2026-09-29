Napravljene za svakodnevne avanture
Prelepe na oko. Neverovatne za slušanje. Ove vrhunske potpuno bežične slušalice daju najprostorniji i najdetaljniji zvuk, kao i najpametnije redukovanje buke. Od muzike do poziva, od filmova do podkasta: pružiće vam razne doživljaje.
Izvanredni prirodni zvuk
Noise Canceling Pro+
Vrhunski kvalitet poziva
Bezvremeni Fidelio dizajn
Od čistog kontrolisanog basa do toplih srednjih i blistavih visokih tonova, ove vrhunske bežične slušalice donose izvanredan prirodni zvuk uz precizno razdvajanje instrumenata. Dinamički drajveri sa balansiranom armaturom presvučeni grafenom pružaju više detalja nego ikada. Čućete pesme svojim omiljenih izvođača upravo onako kako su ih napravili.
Prilagodljivo redukovanje buke brzo se prilagođava vašem okruženju kako bi se smanjila spoljašnja buka – uključujući vetar – u realnom vremenu. Od muzike do poziva, možete da se prepustite gde god da ste, a da pritom ni prstom ne mrdnete. Ako želite da podesite nivo transparantnosti, to možete jednostavno da postignete pomoću aplikacije Philips Headphones.
Možete sa zadovoljstvom da obavljate pozive sa najprometnijih i najbučnijih mesta. Mikrofoni za prostorno filtriranje usredsređuju se na zvuk vašeg glasa dok napredni AI algoritmi eliminišu pozadinsku buku kako ne bi ometali poziv. Ako je veoma vetrovito, senzor koji koristi koštanu provodljivost pouzdano će izdvojiti vaš glas kako bi sagovornik i dalje mogao da vas čuje.
3.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
PiotrJan
29/09/2026
Polska
Stabiliność działania
Kocham te słuchawki, mam dwa komplety. Jednak jak to zwykle bywa z produktami od Philipsa "coś" się zaczyna dziać. Czy naprawde nie macie fachowców co by zrobił produkt bez wad ukrytych? czesto słuchawki sie nie "budzą", trzeba je włożyć do etui i wyjąc, żeby się wybudziły. Od jakiegoś czasu jedna słuchawka się wyłącza, mimo pełnego naładowania. Czesto wyjete z etui, również nie reaguja na naciśniecie, trzeba je spowrotem włożyć do etui. Ciągle coś się z nimi dzieje, nie jest to stabilnie działajacy produkt. Czy to aż tak duże wyzwanie dla waszych inżynierów? ps. spradzcie jak jest przygotowany kalendarz na tym formularzu, to też było wyzwanie...
Prednosti
jakość dźwieku
Mane
stabilność działania, nie za każdym razem się wybudzą wyjete z etui
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio T2 Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum upotrebe 2025-07-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio T2 Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum upotrebe 2025-07-01
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