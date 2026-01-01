2 godine garancije
T2/00
Izvanredni prirodni zvuk
Noise Canceling Pro+
Vrhunski kvalitet poziva
Bezvremeni Fidelio dizajn
Od čistog kontrolisanog basa do toplih srednjih i blistavih visokih tonova, ove vrhunske bežične slušalice donose izvanredan prirodni zvuk uz precizno razdvajanje instrumenata. Dinamički drajveri sa balansiranom armaturom presvučeni grafenom pružaju više detalja nego ikada. Čućete pesme svojim omiljenih izvođača upravo onako kako su ih napravili.
Prilagodljivo redukovanje buke brzo se prilagođava vašem okruženju kako bi se smanjila spoljašnja buka – uključujući vetar – u realnom vremenu. Od muzike do poziva, možete da se prepustite gde god da ste, a da pritom ni prstom ne mrdnete. Ako želite da podesite nivo transparantnosti, to možete jednostavno da postignete pomoću aplikacije Philips Headphones.
Možete sa zadovoljstvom da obavljate pozive sa najprometnijih i najbučnijih mesta. Mikrofoni za prostorno filtriranje usredsređuju se na zvuk vašeg glasa dok napredni AI algoritmi eliminišu pozadinsku buku kako ne bi ometali poziv. Ako je veoma vetrovito, senzor koji koristi koštanu provodljivost pouzdano će izdvojiti vaš glas kako bi sagovornik i dalje mogao da vas čuje.
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