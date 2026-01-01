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  • Napravljene za svakodnevne avanture
  • Napravljene za svakodnevne avanture
  • Napravljene za svakodnevne avanture
  • Napravljene za svakodnevne avanture
  • Napravljene za svakodnevne avanture
  • Napravljene za svakodnevne avanture
  • Napravljene za svakodnevne avanture
  • Napravljene za svakodnevne avanture
  • Napravljene za svakodnevne avanture
  • Napravljene za svakodnevne avanture
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  • Napravljene za svakodnevne avanture
  • Napravljene za svakodnevne avanture
  • Napravljene za svakodnevne avanture
  • Napravljene za svakodnevne avanture
  • Napravljene za svakodnevne avanture
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  • Napravljene za svakodnevne avanture

FidelioPotpuno bežične slušalice

T2/00

2 Nagrade

Napravljene za svakodnevne avanture
Prelepe na oko. Neverovatne za slušanje. Ove vrhunske potpuno bežične slušalice daju najprostorniji i najdetaljniji zvuk, kao i najpametnije redukovanje buke. Od muzike do poziva, od filmova do podkasta: pružiće vam razne doživljaje.
Pogledajte sve prednosti

Napravljene za svakodnevne avanture

  • Izvanredni prirodni zvuk

  • Noise Canceling Pro+

  • Vrhunski kvalitet poziva

  • Bezvremeni Fidelio dizajn

Izvanredna. Philips zvučna slika za Fidelio

Izvanredna. Philips zvučna slika za Fidelio

Od čistog kontrolisanog basa do toplih srednjih i blistavih visokih tonova, ove vrhunske bežične slušalice donose izvanredan prirodni zvuk uz precizno razdvajanje instrumenata. Dinamički drajveri sa balansiranom armaturom presvučeni grafenom pružaju više detalja nego ikada. Čućete pesme svojim omiljenih izvođača upravo onako kako su ih napravili.

Uživljavanje koje se prilagođava vama. Noise Canceling Pro+

Uživljavanje koje se prilagođava vama. Noise Canceling Pro+

Prilagodljivo redukovanje buke brzo se prilagođava vašem okruženju kako bi se smanjila spoljašnja buka – uključujući vetar – u realnom vremenu. Od muzike do poziva, možete da se prepustite gde god da ste, a da pritom ni prstom ne mrdnete. Ako želite da podesite nivo transparantnosti, to možete jednostavno da postignete pomoću aplikacije Philips Headphones.

Vrhunski kvalitet poziva. Svaka reč je jasna i glasna

Vrhunski kvalitet poziva. Svaka reč je jasna i glasna

Možete sa zadovoljstvom da obavljate pozive sa najprometnijih i najbučnijih mesta. Mikrofoni za prostorno filtriranje usredsređuju se na zvuk vašeg glasa dok napredni AI algoritmi eliminišu pozadinsku buku kako ne bi ometali poziv. Ako je veoma vetrovito, senzor koji koristi koštanu provodljivost pouzdano će izdvojiti vaš glas kako bi sagovornik i dalje mogao da vas čuje.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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