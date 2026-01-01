Uživljavanje koje se prilagođava vama. Noise Canceling Pro+

Prilagodljivo redukovanje buke brzo se prilagođava vašem okruženju kako bi se smanjila spoljašnja buka – uključujući vetar – u realnom vremenu. Od muzike do poziva, možete da se prepustite gde god da ste, a da pritom ni prstom ne mrdnete. Ako želite da podesite nivo transparantnosti, to možete jednostavno da postignete pomoću aplikacije Philips Headphones.