Obustavljeno
TAA4205BK/00
Trenirajte pametnije. Bez obzira na vremenske uslove.
Izvucite maksimum iz treninga pomoću ovih vodootpornih sportskih slušalica. Merač pulsa omogućava vam da odredite tempo, dok vas energični zvuk podstiče da nastavite. Napredovanje možete da pratite u aplikaciji Philips Headphones.
Ugrađeni merač pulsa
6 sati reprodukcije
Sigurni dizajn
IPX5 otpornost na vodu i znoj
Stabilna Bluetooth veza obezbeđuje da ne izgubite nijednu notu dok trčite. Višenamenski taster omogućava da pauzirate plejliste, telefonirate, podesite jačinu zvuka i aktivirate glasovnog asistenta telefona.
3.0
od 5
4
Komentari
clabr
04/06/2024
România
Deo promocije
Verifikovani kupac
Foarte Bun! Recomand pt sport.
Sunt niste casti excelente, extrem de versatile. Calitatea sunetului este cu siguranta peste medie, spre foarte buna. Sunt foarte comfortabile (design ergonomic). Stau bine si sigur in urechi folosind aripile mici (cele in plus din accesorii) sau chiar si fara nici o siguranta atasata. Cu carligele a fost mai rau. Senzorul de puls este detectat ca LE-Philips TAA4205. Capteaza pulsul cu siguranta mai precis decat ceasurile fitness. Dar conteaza mult si felul cum stau in contact cu urechea. E nevoie de experimentare, pt o captare mai precisa (cu dopurile mici si medii pare sa se faca mai bine) Se poate asocia destul de usor cu orice aplicatie care suporta centuri de puls (polar h9, garmin etc) Pe langa puls ofera si RR (diferenta in ms intre bataile inimii) (HRV Monitor, Elite HRV, Welltory) Se (re)contecteaza repede. Cat nu sunt conectate la nimic, se sting dupa 5 minute singure, pt a nu consuma bateria. Se pot reseta setarile folosind + (si) - apasate deodata pt 4 secunde. Bateria tine chiar peste 5,6h insa depinde de unde si de la ce sunt alimentate (pt a se incarca pana la 100% altfel se opresc cam la 80%) Recomand pt sportivi, carora le place sa masoare pulsul si varabilitatea inimii (HRV)
Prednosti
Senzor de puls cu HRV, versatilitate de purtat, comfort, sunet
Mane
constructie mai subreda
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA4205BK Căşti intraauriculare wireless pentru sport
Datum upotrebe 2023-12-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA4205BK Căşti intraauriculare wireless pentru sport
Datum upotrebe 2023-12-04
Marek Brzoza
31/03/2022
Polska
uzywam na silowni
W kwestii sportu sprawdzaja sie bardzo dobrze, maja fajny bass, ktory nie dominuje nad dzwiekiem. W koncu mam sluchawki z kabelkiem z tylu, dzieki czemu nie spadaja przy gwaltownych ruchach. Sprawdzaja sie rowniez na zewnatrz, slychac muzyke i bezpieczny ruch uliczny
Prednosti
jakosc dzwieku
Mane
moze kolor moglby byc inny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Datum upotrebe 2021-02-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Datum upotrebe 2021-02-28
Vitrage
21/10/2023
Polska
Najgorsze słuchawki, jakie mogłem kupić
Słuchawki zakupiłem, ponieważ potrzebowałem ich na długą wycieczkę rowerową. Wybrałem takie, ponieważ miały zauszniki - zwykłe słuchawki nie trzymają mi się w uszach. Ponadto szukałem połączonych kablem, żeby ich nie zgubić. Już od pierwszego dnia zaczęły dawać o sobie znać wady a potem było tylko gorzej. Jeśli chodzi o wady: - samoczynne wyłączanie/rozłączanie się (np. zaraz po zakończonej rozmowie), - zawieszanie aplikacji korzystających ze słuchawek (dopiero po rozłączeniu - również samoczynnym - aplikacja wznawiała działanie. Na innych słuchawkach brak tego problemu), - mimo zauszników słuchawki wypadają z uszu, - mikrofon jest w takim miejscu i tak zbiera, że trzeba ręką go przykładać do ust, żeby można było rozmawiać (co zabija ideę korzystania ze słuchawek do rozmów), - gumka z przyciskami po prostu w pewnym momencie odpadła, - warstwa ochronna pod gumką chwilę później również zniknęła, - przy słabej baterii co minutę komunikat o tym fakcie (zabiera jakieś 15-20 minut, które jeszcze poziom naładowania pozwala wykorzystać). - od niedawna dodatkowo trzeszczą przy bardziej energicznych ruchach głową. Co do jakości dźwięku nie mam raczej uwag, ale wpływ wad całkowicie dyskwalifikuje to coś, nazwane słuchawkami. W skrócie dramat. Wydane w błoto pieniądze. Do tego stopnia ich nie znoszę, że czekam tylko, aż całkiem padną albo się zgubią (co jest niestety utrudnione ze względu na wspomniane wcześniej połączenie kablem między słuchawkami), żeby mieć pretekst do zakupu innych. Te zdecydowanie odradzam.
Prednosti
Odtwarzają dźwięk
Mane
Wymienione w opisie
Ova recenzija je napisana za TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Datum upotrebe 2023-06-21
Ova recenzija je napisana za TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Datum upotrebe 2023-06-21
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