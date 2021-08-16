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  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
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  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
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  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
  • Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.

Obustavljeno

Bežične sportske slušalice

TAA4216BK/00

4.6
| (17) Komentari | 85% preporučuje ovaj proizvod
Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.
Ove izdržljive, lagane bežične slušalice koje se nose na ušima napravljene su za aktivni stil života. Uklonjivi jastučići koji mogu da se peru pružaju udobnost bez obzira na to da li ste na traci za trčanje ili na plaži. 35 sati reprodukcije za non-stop muziku.
Pogledajte sve prednosti

Ostanite aktivni. Osećajte se sveže. Uživajte u melodijama.

  • Jastučići slušalica mogu da se peru

  • Lagane i izdržljive

  • IP55 zaštita od prašine/vode

Postignite više. 35 sati reprodukcije.

Postignite više. 35 sati reprodukcije.

Uz 35 sati reprodukcije pomoću jednog punjenja, ove bežične slušalice koje se nose na ušima su tu za vežbanje i druge aktivnosti. Potpuno punjenje traje manje od 2 sata. Potrebno vam je dodatno napajanje? 15 minuta punjenja pruža 2 dodatna sata reprodukcije.

Za sport ili dok ste u pokretu. Jastučići slušalica koji mogu da se peru.

Za sport ili dok ste u pokretu. Jastučići slušalica koji mogu da se peru.

Mekani, prozračni jastučići slušalica su odvojivi radi lakog čišćenja i ispunjeni su gelom koji hladi. Bez obzira na to šta radite dok nosite ove slušalice, uvek ćete moći da vratite osećaj svežine!

IP55 zaštita od prašine/vode

IP55 zaštita od prašine/vode

Oznaka IP55 znači da će vaše slušalice pružati podjednako dobre performanse na prašnjavim stazama i po jakoj kiši. Koliko god intenzivno da se znojite i gde god da se uputite, ništa vas neće zaustaviti!

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

17

Komentari

85%

preporučuje ovaj proizvod

2

16/08/2021

Hrvatska

Hrvatska

Udobne i robusne slušalice!

Wow, kvaliteta izrade, odličan zvuk, poštena cijena! Ugodno iznenađen!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA4216BK Bežične sportske slušalice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA4216BK Bežične sportske slušalice

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Za prave športnike

Izredno lahke naglavne slušalke za rekreacijo. Blazinice slušalk so tudi med intenzivno vadbo hladne, ker so polnjene s hladilnim gelom, enostavne za čiščenje, pralne. Enostaven preklop med glasbo in klicem.

Prednosti

Udobne, lahke, sveže

Ova recenzija je napisana za TAA4216BK Brezžične športne slušalke

Ova recenzija je napisana za TAA4216BK Brezžične športne slušalke

21/06/2022

Slovensko

Slovensko

Super výdrž

Športové slúchadlá so super výdržou a odnímateľnými náušníkmi, ktoré sa dajú vyčistiť po náročných športových výkonoch

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá

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  • Posebne ponude
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