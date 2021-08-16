2 godine garancije
Obustavljeno
Jastučići slušalica mogu da se peru
Lagane i izdržljive
IP55 zaštita od prašine/vode
Uz 35 sati reprodukcije pomoću jednog punjenja, ove bežične slušalice koje se nose na ušima su tu za vežbanje i druge aktivnosti. Potpuno punjenje traje manje od 2 sata. Potrebno vam je dodatno napajanje? 15 minuta punjenja pruža 2 dodatna sata reprodukcije.
Mekani, prozračni jastučići slušalica su odvojivi radi lakog čišćenja i ispunjeni su gelom koji hladi. Bez obzira na to šta radite dok nosite ove slušalice, uvek ćete moći da vratite osećaj svežine!
Oznaka IP55 znači da će vaše slušalice pružati podjednako dobre performanse na prašnjavim stazama i po jakoj kiši. Koliko god intenzivno da se znojite i gde god da se uputite, ništa vas neće zaustaviti!
4.6
od 5
17
Komentari
85%
preporučuje ovaj proizvod
Dominik91
16/08/2021
Hrvatska
Udobne i robusne slušalice!
Wow, kvaliteta izrade, odličan zvuk, poštena cijena! Ugodno iznenađen!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA4216BK Bežične sportske slušalice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA4216BK Bežične sportske slušalice
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Za prave športnike
Izredno lahke naglavne slušalke za rekreacijo. Blazinice slušalk so tudi med intenzivno vadbo hladne, ker so polnjene s hladilnim gelom, enostavne za čiščenje, pralne. Enostaven preklop med glasbo in klicem.
Prednosti
Udobne, lahke, sveže
Ova recenzija je napisana za TAA4216BK Brezžične športne slušalke
Ova recenzija je napisana za TAA4216BK Brezžične športne slušalke
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Super výdrž
Športové slúchadlá so super výdržou a odnímateľnými náušníkmi, ktoré sa dajú vyčistiť po náročných športových výkonoch
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá