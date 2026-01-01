Powerfoyle™ kompanije Exeger. Više svetla, više snage.

Od sunčevog svetla do električnog svetla, ove slušalice se dopunjavaju svaki put kada su izložene svetlu! Materijal solarnih ćelija Powerfoyle™ u traci za glavu koristi energiju sunca za napajanje baterije – punjenje se obavlja čak i pomoću električnog svetla. Potpuno napunjena baterija pruža do 80 sati reprodukcije, pa možete da nastavite da slušate čak i pri slabom osvetljenju.