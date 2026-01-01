TAA6219BK/00
Svetlost, energija, akcija
Odličan zvuk će vas pokrenuti, a solarna energija omogućiće vam da nastavite! Zahvaljujući tehnologiji Powerfoyle™ ove bežične slušalice koje se nose na ušima pune se na svetlu, a baterija pruža ogromnih 80 sati napajanja za korišćenje na mračnijim lokacijama.
Solarna tehnologija Powerfoyle™
Slušalice sa samostalnim punjenjem
Rezervno baterijsko napajanje od 80 sati
Jastučići slušalica mogu da se peru
Od sunčevog svetla do električnog svetla, ove slušalice se dopunjavaju svaki put kada su izložene svetlu! Materijal solarnih ćelija Powerfoyle™ u traci za glavu koristi energiju sunca za napajanje baterije – punjenje se obavlja čak i pomoću električnog svetla. Potpuno napunjena baterija pruža do 80 sati reprodukcije, pa možete da nastavite da slušate čak i pri slabom osvetljenju.
Trčite, hodajte, vozite rolere! Udobna traka za glavu neće kliziti kada se pomerate, a mekani, prozračni jastučići slušalica ispunjeni su gelom koji hladi. Navlake jastučića slušalica moguće je ukloniti radi lakog čišćenja, pa ćete uvek moći da ih osvežite.
Dobićete bogat zvuk iz drajvera od 40 mm i dobru pasivnu izolaciju buke od nošenja preko ušiju. Ako volite dobar bas, aktivirajte Dynamic Bass putem aplikacije Philips Headphones da biste mogli da uživate u punoj snazi omiljenih numera, čak i kada slušate tiho.
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