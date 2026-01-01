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  • Svetlost, energija, akcija
  • Svetlost, energija, akcija
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  • Svetlost, energija, akcija
  • Svetlost, energija, akcija
  • Svetlost, energija, akcija
  • Svetlost, energija, akcija

6000 seriesSlušalice sa solarnim napaj. koje se nose na ušima

TAA6219BK/00

1 nagrada

Svetlost, energija, akcija

Odličan zvuk će vas pokrenuti, a solarna energija omogućiće vam da nastavite! Zahvaljujući tehnologiji Powerfoyle™ ove bežične slušalice koje se nose na ušima pune se na svetlu, a baterija pruža ogromnih 80 sati napajanja za korišćenje na mračnijim lokacijama.

Pogledajte sve prednosti

Svetlost, energija, akcija

  • Solarna tehnologija Powerfoyle™

  • Slušalice sa samostalnim punjenjem

  • Rezervno baterijsko napajanje od 80 sati

  • Jastučići slušalica mogu da se peru

Powerfoyle™ kompanije Exeger. Više svetla, više snage.

Powerfoyle™ kompanije Exeger. Više svetla, više snage.

Od sunčevog svetla do električnog svetla, ove slušalice se dopunjavaju svaki put kada su izložene svetlu! Materijal solarnih ćelija Powerfoyle™ u traci za glavu koristi energiju sunca za napajanje baterije – punjenje se obavlja čak i pomoću električnog svetla. Potpuno napunjena baterija pruža do 80 sati reprodukcije, pa možete da nastavite da slušate čak i pri slabom osvetljenju.

Kul i udobno nošenje na ušima za aktivne stilove života

Kul i udobno nošenje na ušima za aktivne stilove života

Trčite, hodajte, vozite rolere! Udobna traka za glavu neće kliziti kada se pomerate, a mekani, prozračni jastučići slušalica ispunjeni su gelom koji hladi. Navlake jastučića slušalica moguće je ukloniti radi lakog čišćenja, pa ćete uvek moći da ih osvežite.

Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass

Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass

Dobićete bogat zvuk iz drajvera od 40 mm i dobru pasivnu izolaciju buke od nošenja preko ušiju. Ako volite dobar bas, aktivirajte Dynamic Bass putem aplikacije Philips Headphones da biste mogli da uživate u punoj snazi omiljenih numera, čak i kada slušate tiho.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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