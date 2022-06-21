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Obustavljeno

Otvorene bežične sportske slušalice

TAA6606BK/00

3.8

| (66) Komentari

Trčite bezbedno, vozite slobodno

Pređite na novi način slušanja dok trenirate! Ove bežične sportske slušalice koje koriste provodljivost kostiju omogućavaju vam da slobodno razgovarate sa kolegama sportistima i da održite potpunu svest o okruženju. Podignite trčanje i vožnju na novi nivo.

Pogledajte sve prednosti

Trčite bezbedno, vozite slobodno

  • Otvoreni dizajn

  • Koštana provodljivost

  • Lagane i izdržljive

  • IP67 zaštita od prašine/vode

Trenirajte ceo dan. 9 sati reprodukcije.

Uz 9 sati reprodukcije pomoću jednog punjenja, ove otvorene, bežične slušalice koje koriste provodljivost kostiju biće sa vama tokom cele trke. Potpuno punjenje traje manje 2 sata pomoću USB-C veze. Potrebno vam je dodatno napajanje? Samo 15 minuta punjenja pruža dodatni sat reprodukcije.

Koštana provodljivost. Zvuk bez stavljanja slušalica.

Koštana provodljivost. Zvuk bez stavljanja slušalica.

Tehnologija koštane provodljivosti emituje zvuk kroz kosti lobanje, pa uši ostaju potpuno otvorene za zvukove iz okruženja. Možete da uživate u muzici i podkastima, ali i da čujete kako vam stopala udaraju stazu. Ili automobil koji se previše približio vašem zadnjem točku.

Ugrađeni mikrofoni uklanjaju ambijentalne zvukove tokom poziva

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.8

od 5

66

Komentari

21/06/2022

Slovensko

Slovensko

Úžasné športové slúchadlá

Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum upotrebe 2021-06-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum upotrebe 2021-06-21

08/06/2022

Slovensko

Slovensko

Skvely produkt na vsetky sportove aktivity

Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.

Prednosti

Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky

Mane

Ziadne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum upotrebe 2022-02-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum upotrebe 2022-02-07

30/05/2025

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie

Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.

Ova recenzija je napisana za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Datum upotrebe 2024-04-30

Ova recenzija je napisana za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Datum upotrebe 2024-04-30

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  1. Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.