Obustavljeno
TAA6606BK/00
Trčite bezbedno, vozite slobodno
Pređite na novi način slušanja dok trenirate! Ove bežične sportske slušalice koje koriste provodljivost kostiju omogućavaju vam da slobodno razgovarate sa kolegama sportistima i da održite potpunu svest o okruženju. Podignite trčanje i vožnju na novi nivo.
Otvoreni dizajn
Koštana provodljivost
Lagane i izdržljive
IP67 zaštita od prašine/vode
Uz 9 sati reprodukcije pomoću jednog punjenja, ove otvorene, bežične slušalice koje koriste provodljivost kostiju biće sa vama tokom cele trke. Potpuno punjenje traje manje 2 sata pomoću USB-C veze. Potrebno vam je dodatno napajanje? Samo 15 minuta punjenja pruža dodatni sat reprodukcije.
Tehnologija koštane provodljivosti emituje zvuk kroz kosti lobanje, pa uši ostaju potpuno otvorene za zvukove iz okruženja. Možete da uživate u muzici i podkastima, ali i da čujete kako vam stopala udaraju stazu. Ili automobil koji se previše približio vašem zadnjem točku.
3.8
od 5
66
Komentari
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Úžasné športové slúchadlá
Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2021-06-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2021-06-21
Matub111
08/06/2022
Slovensko
Skvely produkt na vsetky sportove aktivity
Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.
Prednosti
Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky
Mane
Ziadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2022-02-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2022-02-07
Swatu
30/05/2025
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Ova recenzija je napisana za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Datum upotrebe 2024-04-30
Ova recenzija je napisana za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Datum upotrebe 2024-04-30
Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.