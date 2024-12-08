2 godine garancije
Otvoreni, potpuno bežični dizajn
Vazdušna provodljivost
IP55 zaštita od prašine/vode
Do 28 sati reprodukcije
Otvoreni dizajn ovih slušalica znači da nema potrebe za eksperimentisanjem sa različitim veličinama umetaka za uši. Umesto toga, udobne kuke za uši postavljaju se iza ušiju, a gumirani držač na kraju svake kuke nežno se fiksira ispod zadnje strane uveta, za dodatnu sigurnost i prianjanje koje vas neće izneveriti.
Muzika, audio knjige, podkasti, plejliste za vežbanje – uživaćete u dobrom zvuku sa solidnim basom, šta god da slušate! Svaka od slušalica sigurno prianja na zavoj spoljnog uveta, a precizni drajveri usmeravaju zvuk u ušni kanal bez zaptivanja, pa ćete biti svesni okruženja dok slušate.
Šetnja u šumi. Trčanje po kiši. Oznaka IP55 znači da ovim otvorenim slušalicama ne smeta znoj, vlaga niti prašina – nikada vam neće dati izgovor da ostanete na kauču! Ako se krećete napolju, svetlo za trčanje vas održava vidljivim.
4.8
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Zetunia
08/12/2024
Polska
Ciekawa i interesująca propozycja
Słuchawki są bardzo ciekawą propozycją, szczególnie dla sportowców lub dla osób, które chciałaby jednocześnie słyszeć i otoczenie i muzykę. Dobrze dopasowują się do ucha, nie spadają, mimo ruchu, ale po ok. 2/3 godzinach noszenia lekko bolą uszy (z zewnątrz), może to jednak wina mojej budowy ucha. Ogólnie jakość dźwięku bardzo dobra, z powodzeniem można odtwarzać różne gatunki muzyczne, ale także oglądać filmy czy rozmawiać przez nie. Trzeba jednak pamiętać, że przez swoją otwartą budowę nie wytłumiają całkowicie otoczenia, więc nie sprawdzą osobom, które chciałyby się odciąć od dźwięków z zewnątrz. Dużym plusem jest wytrzymała bateria i szybki czas ładowania. Małym minusem jest kwestia zgubienia zasięgu, parę razy zdarzyło mi się, ze gdy oddaliłam się zbyt daleko od telefonu to słuchawki zgubiły zasięg i mimo powrotu do telefonu już go nie odzyskały. Musiałam je zdjąć, schować do pudełka i ponownie założyć oraz włączyć. Fajnie, że słuchawki posiadają kolorowe diody, które można wedle potrzeb włączać i wyłączać. Nie do końca opanowałam jeszcze sterowanie, mogłoby być ciut bardziej intuicyjne, ale dużym plusem jest kompatybilna z słuchawkami aplikacja, dzięki której można z poziomu telefonu poustawiać niektóre parametry. Ogólnie ciekawa propozycja, bardzo mi się spodobały i mogę je polecić.
Prednosti
wytrzymała bateria, kompatybilna aplikacja, słyszalne otoczenie, mimo działających słuchawek, diody, trzymają się ucha
Mane
niekiedy gubią zasięg i nie łączą się ponownie, sterowanie muzyką z poziomu słuchawek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Brunetka1232
03/12/2024
Polska
Stylowe, fajny kolor
Słuchawki dopasowują się do ucha, nie wypadają, mają ładny kolor. Jakoś dźwięku jest znakomita, mimo ze sa sportowe i uzywam je na siłowi, używam je również do rozmow i oglądania filmów. Mimo wysokiej ceny, są jej warte.
Prednosti
Wygodne, jakos dzwieku
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Majk@
01/12/2024
Polska
Eleganckie słuchawki
Słuchawki zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie nie nie tylko przy bieganiu czy innych sportach co uprawiam po pracy ale także bardzo dobrze sprawują się przy pracach wokół domu jak koszenie trawy czy grabienie liści. Dźwięk wychodzący z tych słuchawek jest elegancki mocowanie na uszy jest genialne bateria która trzyma ponad 28 godzin to jest klasa. Nie napisać nic złego tylko same pozytywy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless