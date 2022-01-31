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  • Pametnije trenirajte
  • Pametnije trenirajte
  • Pametnije trenirajte
  • Pametnije trenirajte
  • Pametnije trenirajte
  • Pametnije trenirajte
  • Pametnije trenirajte
  • Pametnije trenirajte
  • Pametnije trenirajte
  • Pametnije trenirajte
  • Pametnije trenirajte
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  • Pametnije trenirajte
  • Pametnije trenirajte
  • Pametnije trenirajte
  • Pametnije trenirajte
  • Pametnije trenirajte
  • Pametnije trenirajte
  • Pametnije trenirajte
  • Pametnije trenirajte
  • Pametnije trenirajte
  • Pametnije trenirajte

Obustavljeno

Potpuno bežične sportske slušalice

TAA7306BK/00

4.4
| (11) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod
Pametnije trenirajte
Trčite brže. Skačite više. Ove potpuno bežične sportske slušalice imaju odvojive kuke za uši, za izuzetno bezbedno prianjanje. Dinamični zvuk vam omogućava da održite fokus, dok vam ugrađeni merač pulsa pomaže da trenirate u skladu sa svojim stanjem.
Pogledajte sve prednosti

Pametnije trenirajte

  • Za unutrašnjost uha

  • Praćenje pulsa

  • Kuke za uši i lučni potpornici

  • UV čišćenje

Fleksibilno prianjanje. Držači ili lučni potpornici.

Fleksibilno prianjanje. Držači ili lučni potpornici.

Za vežbanje laganog i srednjeg intenziteta, fleksibilni odvojivi lučni potpornici održavaju bezbedno prianjanje. Kada budete spremni za intenzivniju sesiju, odvojive kuke za uši garantuju da će slušalice ostati na mestu. Izaberite boju kuka za uši ili lučnih potpornika u skladu sa stilom.

Osluškujte svoje telo. Merač pulsa.

Osluškujte svoje telo. Merač pulsa.

Trenirajte pametnije zahvaljujući meraču pulsa koji je kompatibilan sa popularnim aplikacijama za fitnes i aplikaciji Philips Headphone. Ako odabrana aplikacija podržava ažuriranja uživo, očitavanja merača pulsa ćete slušati dok trenirate. Znaćete kada da povećate intenzitet vežbanja, a kada da ga smanjite.

Intenzivno vežbanje uz svežinu. UV čišćenje.

Intenzivno vežbanje uz svežinu. UV čišćenje.

Intenzivno dizanje tegova. Trčanje na traci. Kako god da volite da pokrenete endorfin, ove slušalice vam omogućavaju da se slobodno oznojite. Kada završite, samo ubacite slušalice u futrolu za punjenje i ciklus UV čišćenja će ukloniti do 99% bakterija.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

11

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

4
3

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Pametne športne slušalke

Ker jih lahko zataknem za uho, mi ne padajo iz ušesa. Po uporabi jih enostavno razkužim v škatlici. Ima merilnik srčnega utripa za pametno vadbo. Vgrajen mikrofon, zelo odporne na vodo in prah!

Prednosti

100%

Mane

0%

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA7306BK Popolnoma brezžične športne slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA7306BK Popolnoma brezžične športne slušalke

25/05/2025

Україна

Україна

Навушники дуже якісні.

Переваги: Якість пакування. Змінні набори різнокольорових гнучких дужок і амбушур. Окремий чохол з карабіном, щоби носити на поясі. Застосунок для керування. Якість звуку. Недоліки: Жаль, що такі офігенні навушники знято з виробництва (так написано на офіційному сайті)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники

07/10/2023

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Świetni dzwięk

Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.

Prednosti

Głęboki bas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana