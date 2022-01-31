2 godine garancije
Obustavljeno
Za unutrašnjost uha
Praćenje pulsa
Kuke za uši i lučni potpornici
UV čišćenje
Za vežbanje laganog i srednjeg intenziteta, fleksibilni odvojivi lučni potpornici održavaju bezbedno prianjanje. Kada budete spremni za intenzivniju sesiju, odvojive kuke za uši garantuju da će slušalice ostati na mestu. Izaberite boju kuka za uši ili lučnih potpornika u skladu sa stilom.
Trenirajte pametnije zahvaljujući meraču pulsa koji je kompatibilan sa popularnim aplikacijama za fitnes i aplikaciji Philips Headphone. Ako odabrana aplikacija podržava ažuriranja uživo, očitavanja merača pulsa ćete slušati dok trenirate. Znaćete kada da povećate intenzitet vežbanja, a kada da ga smanjite.
Intenzivno dizanje tegova. Trčanje na traci. Kako god da volite da pokrenete endorfin, ove slušalice vam omogućavaju da se slobodno oznojite. Kada završite, samo ubacite slušalice u futrolu za punjenje i ciklus UV čišćenja će ukloniti do 99% bakterija.
4.4
od 5
11
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Pametne športne slušalke
Ker jih lahko zataknem za uho, mi ne padajo iz ušesa. Po uporabi jih enostavno razkužim v škatlici. Ima merilnik srčnega utripa za pametno vadbo. Vgrajen mikrofon, zelo odporne na vodo in prah!
Prednosti
100%
Mane
0%
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA7306BK Popolnoma brezžične športne slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA7306BK Popolnoma brezžične športne slušalke
Ihor78
25/05/2025
Україна
Навушники дуже якісні.
Переваги: Якість пакування. Змінні набори різнокольорових гнучких дужок і амбушур. Окремий чохол з карабіном, щоби носити на поясі. Застосунок для керування. Якість звуку. Недоліки: Жаль, що такі офігенні навушники знято з виробництва (так написано на офіційному сайті)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники
Toruń1981
07/10/2023
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Świetni dzwięk
Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.
Prednosti
Głęboki bas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless