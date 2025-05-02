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Potpuno bežične sportske slušalice

TAA7507BK/00

4.9
| (37) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
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Od inspirativnih plejlista do poziva sa trenerom, ove potpuno bežične slušalice vam omogućavaju da ostanete u pokretu. Uživajte u izvanrednom zvuku i redukovanju buke, uz udoban i pouzdan dizajn, i kod svakodnevnih treninga i velikih trka ove slušalice će vam ostati u ušima.
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  • Vrhunski zvuk

  • Noise Canceling Pro

  • Kristalno jasni pozivi

  • Pouzdan i udoban dizajn

Ne brinite. Do 28 sati reprodukcije sa futrolom.

Ne brinite. Do 28 sati reprodukcije sa futrolom.

Ne želite da brinete o svakodnevnom punjenju? Dobijate 7 sati reprodukcije i dodatni 21 sat pomoću futrole. Ubacite slušalice u futrolu i potpuno će se napuniti za dva sata – ako vam je brzo potrebno dodatno napajanje, samo 15 minuta punjenja daje dodatni sat. Futrola može da se puni bežično ili preko USB-C veze.

Kristalno jasni pozivi, čak i ako je vetrovito

Kristalno jasni pozivi, čak i ako je vetrovito

Potrebno je da obavite poziv dok ste na trčanju? Uz ove slušalice, nema potrebe da se sklanjate od vetra. Dok je u toku poziv, dva mikrofona sa veštačkom inteligencijom i tehnologijom koštane provodljivosti zajedno jasno prenose zvuk vašeg glasa.

Pokrenite se. IPX5 vodootpornost.

Pokrenite se. IPX5 vodootpornost.

Oznaka IPX5 znači da ovim slušalicama ne smeta slaba kiša niti pljusak, pa vam nikada neće dati izgovor da ostanete na kauču! Ako se oznojite u teretani, ni to neće smetati slušalicama.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

37

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

02/05/2025

Magyarország

Magyarország

Verifikovani kupac

Ár-érték aránya nagyon kedvező.

Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.

Prednosti

Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.

Mane

Eddig olyat nem tapasztaltam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

11/04/2025

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Prednosti

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Mane

Nie zauwazylem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Prednosti

Moc, design, proste w obsłudze

Mane

Brak

Ova recenzija je napisana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ova recenzija je napisana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  1. Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.