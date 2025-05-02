2 godine garancije
Vrhunski zvuk
Noise Canceling Pro
Kristalno jasni pozivi
Pouzdan i udoban dizajn
Ne želite da brinete o svakodnevnom punjenju? Dobijate 7 sati reprodukcije i dodatni 21 sat pomoću futrole. Ubacite slušalice u futrolu i potpuno će se napuniti za dva sata – ako vam je brzo potrebno dodatno napajanje, samo 15 minuta punjenja daje dodatni sat. Futrola može da se puni bežično ili preko USB-C veze.
Potrebno je da obavite poziv dok ste na trčanju? Uz ove slušalice, nema potrebe da se sklanjate od vetra. Dok je u toku poziv, dva mikrofona sa veštačkom inteligencijom i tehnologijom koštane provodljivosti zajedno jasno prenose zvuk vašeg glasa.
Oznaka IPX5 znači da ovim slušalicama ne smeta slaba kiša niti pljusak, pa vam nikada neće dati izgovor da ostanete na kauču! Ako se oznojite u teretani, ni to neće smetati slušalicama.
4.9
od 5
37
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Faireball
02/05/2025
Magyarország
Deo promocije
Verifikovani kupac
Ár-érték aránya nagyon kedvező.
Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.
Prednosti
Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.
Mane
Eddig olyat nem tapasztaltam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
barkar1986
11/04/2025
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Prednosti
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Mane
Nie zauwazylem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Prednosti
Moc, design, proste w obsłudze
Mane
Brak
Ova recenzija je napisana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ova recenzija je napisana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.