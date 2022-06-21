Obustavljeno
TAA7607BK/00
Oslobodite uši. Čujte sve.
Trčanje, vožnja, šetnja, svakako ćete ih obožavati! Lagane, udobne i izdržljive, ove bežične sportske slušalice otvorenog dizajna omogućavaju vam da čujete sve što se dešava oko vas, ali i muziku. Od parkova do gradskih ulica, možete bolje da trenirate.
Otvoreni dizajn
Koštana provodljivost
Jasni pozivi
LED svetla za bezbednost
Tehnologija koštane provodljivosti emituje zvuk kroz kosti lobanje tako da ne morate da stavljate bubice u uši ili da nosite slušalice koje prekrivaju uvo. Umesto toga, zvuk se kreće od vaših jagodica direktno do unutrašnjeg uva i muzika se magično pojavljuje vašoj glavi!
Trčanje po kiši? Oznaka IP66 znači da prljavština ili kiša neće zaustaviti ove slušalice otvorenog dizajna i da ćete bezbedno i lako da ih dopunite čak i kada su mokre. Samo ih obrišite i povežite na magnetno postolje za punjenje.
Trčite noću. Šetate po planini u sumrak. Ili vozite bicikl u šumi. Uz svetlu LED traku na zadnjem delu trake za vrat bićete vidljivi u mračnom okruženju. Možete da kontrolišete LED osvetljenje preko aplikacije Philips Headphones, ili preko dugmeta za uključivanje/isključivanje na traci za vrat.
3.8
od 5
66
Komentari
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Úžasné športové slúchadlá
Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2021-06-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2021-06-21
Matub111
08/06/2022
Slovensko
Skvely produkt na vsetky sportove aktivity
Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.
Prednosti
Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky
Mane
Ziadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2022-02-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2022-02-07
Swatu
30/05/2025
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Ova recenzija je napisana za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Datum upotrebe 2024-04-30
Ova recenzija je napisana za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Datum upotrebe 2024-04-30
Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.