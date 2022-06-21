ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografija glavne upotrebe
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda sa dodatnom opremom
  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografija glavne upotrebe
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda sa dodatnom opremom

Obustavljeno

Otvorene bežične sportske slušalice

TAA7607BK/00

3.8

| (66) Komentari

Oslobodite uši. Čujte sve.

Trčanje, vožnja, šetnja, svakako ćete ih obožavati! Lagane, udobne i izdržljive, ove bežične sportske slušalice otvorenog dizajna omogućavaju vam da čujete sve što se dešava oko vas, ali i muziku. Od parkova do gradskih ulica, možete bolje da trenirate.

Pogledajte sve prednosti

Oslobodite uši. Čujte sve.

  • Otvoreni dizajn

  • Koštana provodljivost

  • Jasni pozivi

  • LED svetla za bezbednost

Zvuk bez stavljanja slušalica na uši. Otvoreni dizajn

Zvuk bez stavljanja slušalica na uši. Otvoreni dizajn

Tehnologija koštane provodljivosti emituje zvuk kroz kosti lobanje tako da ne morate da stavljate bubice u uši ili da nosite slušalice koje prekrivaju uvo. Umesto toga, zvuk se kreće od vaših jagodica direktno do unutrašnjeg uva i muzika se magično pojavljuje vašoj glavi!

Uvek spremni za pokret. IP66 otpornost na prašinu i vodu

Uvek spremni za pokret. IP66 otpornost na prašinu i vodu

Trčanje po kiši? Oznaka IP66 znači da prljavština ili kiša neće zaustaviti ove slušalice otvorenog dizajna i da ćete bezbedno i lako da ih dopunite čak i kada su mokre. Samo ih obrišite i povežite na magnetno postolje za punjenje.

Budite vidljivi. LED svetlo za bezbednost

Budite vidljivi. LED svetlo za bezbednost

Trčite noću. Šetate po planini u sumrak. Ili vozite bicikl u šumi. Uz svetlu LED traku na zadnjem delu trake za vrat bićete vidljivi u mračnom okruženju. Možete da kontrolišete LED osvetljenje preko aplikacije Philips Headphones, ili preko dugmeta za uključivanje/isključivanje na traci za vrat.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

3.8

od 5

66

Komentari

21/06/2022

Slovensko

Slovensko

Úžasné športové slúchadlá

Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum upotrebe 2021-06-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum upotrebe 2021-06-21

08/06/2022

Slovensko

Slovensko

Skvely produkt na vsetky sportove aktivity

Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.

Prednosti

Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky

Mane

Ziadne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum upotrebe 2022-02-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum upotrebe 2022-02-07

30/05/2025

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie

Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.

Ova recenzija je napisana za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Datum upotrebe 2024-04-30

Ova recenzija je napisana za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Datum upotrebe 2024-04-30

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.