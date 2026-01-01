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  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
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  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
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  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje

Soundbar 2.0

TAB5109/10

Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje

Šta god da volite da gledate ili igrate, više ćete uživati! Ovaj niskoprofilni soundbar odličnog izgleda daje jasnije glasove i bolje zvučne efekte. Sofisticirana audio tehnologija stvara obuhvatajući doživljaj zvuka bez obzira na to šta gledate.

Pogledajte sve prednosti

Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje

  • 2.0 kanala

  • Maks. 120 W HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

Jednostavno bolji TV zvuk

Jednostavno bolji TV zvuk

2.0 kanala ovog soundbar zvučnika i obuhvatajuća audio tehnologija donose nove nivoe zvuka za sav sadržaj koji volite. Četiri režima ekvilajzera omogućavaju vam da izaberete stil zvuka u skladu sa onim što gledate – glasove možete da učinite jasnijim u svakom režimu ako aktivirate poboljšavanje dijaloga.

DTS Virtual:X za obuhvatajući 3D zvuk u svakoj prostoriji

DTS Virtual:X za obuhvatajući 3D zvuk u svakoj prostoriji

DTS Virtual:X kompatibilnost transformiše zvuk televizora i donosi doživljaj virtuelnog 3D zvuka bez obzira na to šta je na ekranu! Nisu vam potrebni dodatni zvučnici i funkcioniše u svakoj prostoriji: uključite ga pomoću daljinskog upravljača soundbar zvučnika ili aplikacije Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Bioskopski zvuk kod kuće.

Dolby Digital Plus. Bioskopski zvuk kod kuće.

Uživajte u doživljaju kao iz prvog reda za sve dramatične sadržaje koje gledate i igrate. Ovaj soundbar sa podrškom za Dolby Digital Plus pruža doživljaj okružujućeg zvuka bez potrebe za dodatnim zvučnicima. Čućete i osetiti razliku.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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