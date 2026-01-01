2 godine garancije
TAB5109/10
Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
Šta god da volite da gledate ili igrate, više ćete uživati! Ovaj niskoprofilni soundbar odličnog izgleda daje jasnije glasove i bolje zvučne efekte. Sofisticirana audio tehnologija stvara obuhvatajući doživljaj zvuka bez obzira na to šta gledate.
2.0 kanala
Maks. 120 W HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.0 kanala ovog soundbar zvučnika i obuhvatajuća audio tehnologija donose nove nivoe zvuka za sav sadržaj koji volite. Četiri režima ekvilajzera omogućavaju vam da izaberete stil zvuka u skladu sa onim što gledate – glasove možete da učinite jasnijim u svakom režimu ako aktivirate poboljšavanje dijaloga.
DTS Virtual:X kompatibilnost transformiše zvuk televizora i donosi doživljaj virtuelnog 3D zvuka bez obzira na to šta je na ekranu! Nisu vam potrebni dodatni zvučnici i funkcioniše u svakoj prostoriji: uključite ga pomoću daljinskog upravljača soundbar zvučnika ili aplikacije Philips Home Entertainment.
Uživajte u doživljaju kao iz prvog reda za sve dramatične sadržaje koje gledate i igrate. Ovaj soundbar sa podrškom za Dolby Digital Plus pruža doživljaj okružujućeg zvuka bez potrebe za dodatnim zvučnicima. Čućete i osetiti razliku.
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