Jednostavno bolji TV zvuk

2.0 kanala ovog soundbar zvučnika i obuhvatajuća audio tehnologija donose nove nivoe zvuka za sav sadržaj koji volite. Četiri režima ekvilajzera omogućavaju vam da izaberete stil zvuka u skladu sa onim što gledate – glasove možete da učinite jasnijim u svakom režimu ako aktivirate poboljšavanje dijaloga.