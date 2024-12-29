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Soundbar 2.1 sa bežičnim sabvuferom

TAB5309/10

2.4

| (5) Komentari

Bolji, dublji zvuk za svu vašu zabavu

Oživite filmove i druge sadržaje uz ovaj moćni soundbar i bežični sabvufer. Eksplozije će odjekivati. Muzika će zablistati. Igre će postati još uzbudljivije. Sofisticirana audio-tehnologija stvara impresivan doživljaj zvuka bez obzira na to šta gledate.

Pogledajte sve prednosti

Bolji, dublji zvuk za svu vašu zabavu

  • 2.1-kanalni, bežični sabvufer

  • 240 W maks. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 kanala. Bežični niskotonac za dublji bas

2.1 kanala. Bežični niskotonac za dublji bas

2.1 kanala i tehnologija obuhvatajućeg zvuka donose vam novi nivo zvuka, dok kompaktni bežični niskotonac efektima i muzici daje zadovoljavajuću punoću. Četiri EQ režima omogućavaju vam da izaberete stil zvuka koji odgovara sadržaju koji gledate, a glasovi postaju jasniji u svakom režimu ako aktivirate poboljšanje dijaloga.

DTS Virtual:X za obuhvatajući 3D zvuk u svakoj prostoriji

DTS Virtual:X za obuhvatajući 3D zvuk u svakoj prostoriji

DTS Virtual:X kompatibilnost transformiše zvuk televizora i donosi doživljaj virtuelnog 3D zvuka bez obzira na to šta je na ekranu! Nisu vam potrebni dodatni zvučnici i funkcioniše u svakoj prostoriji: uključite ga pomoću daljinskog upravljača soundbar zvučnika ili aplikacije Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Bioskopski zvuk kod kuće.

Dolby Digital Plus. Bioskopski zvuk kod kuće.

Uživajte u doživljaju kao iz prvog reda za sve dramatične sadržaje koje gledate i igrate. Ovaj soundbar sa podrškom za Dolby Digital Plus pruža doživljaj okružujućeg zvuka bez potrebe za dodatnim zvučnicima. Čućete i osetiti razliku.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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2.4

od 5

5

Komentari

4

29/12/2024

România

România

Ok

Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit

Prednosti

Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled

Mane

Deocamdata nu am ce sa trec aici

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Datum upotrebe 2024-11-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Datum upotrebe 2024-11-29

29/08/2025

România

România

Bass aproape inexistent.

Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?

Ova recenzija je napisana za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Datum upotrebe 2025-07-29

Ova recenzija je napisana za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Datum upotrebe 2025-07-29

01/09/2024

Slovensko

Slovensko

Sklamanie

Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.

Mane

Nastavenie hlasitosti

Ova recenzija je napisana za TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Datum upotrebe 2024-08-01

Ova recenzija je napisana za TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Datum upotrebe 2024-08-01

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