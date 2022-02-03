Obustavljeno
„The one“ sa zvukom kao u prvom redu
Poboljšajte zvuk svakog filma, sportskog događaja i plejliste. Ovaj elegantni soundbar zvučnik sa bežičnim niskotoncem i tehnologijom Dolby Atmos daje bolji bas i jasniji glas. Uz to, lako možete da ga uklopite u konfiguraciju u više prostorija.
Maks. 240 W Bežični niskotonac
Dolby Atmos®
DTS Play-Fi kompatibilnost
Povezuje se s glasovnim asistentima
Iskusite uzbuđenje praćenja sporta uživo, iz dnevne sobe. Stadionski režim ekvilajzera pruža obuhvatajuću buku navijača, baš kao da ste na stadionu! Oduševite se svakim ključnim trenutkom – uz kristalno jasan zvuk komentatora.
Zatražite od uređaja koji podržava Alexa-u ili bilo kojeg zvučnika koji podržava Google Assistant da reprodukuje muziku preko soundbar zvučnika. Više preferirate Siri? Ovaj soundbar zvučnik podržava Apple AirPlay 2, pa možete i nju da pitate. Pojačavajte muziku. Preskačite numere. Sve to slobodnih ruku.
4.6
od 5
12
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
R.S.B
03/02/2022
Slovenija
Lep design
Zvok je jasen, predvsem pri govoru. Pri poslušanju glasbe je zvok polnejši, filmska izkušnja pa je podobna kot v kinu. Zaradi Play-Fi applikacije je povezan brezžično in ne prihaja do nikakršnih motenj. BT deluje odlično. Zelo lepo se dopolnjuje s Philips TV-jem serije 8506
Prednosti
Enak design kot TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Datum upotrebe 2021-10-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Datum upotrebe 2021-10-03
Filipaa
18/11/2021
Slovenija
Verifikovani kupac
Neprimerno boljši zvok iz TV
Zvok, predvajan iz Tv na Soundbar z nizkotoncem je neprimerno boljši, smo se hitro navadili in ne moremo več gledati TV brez njega :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Datum upotrebe 2020-10-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Datum upotrebe 2020-10-18
zelenjavna juha
11/05/2021
Slovenija
Odlična dopolnitev televizorja The One
Televizorji so vedno tanjši in zaradi tega je iz njih izredno težko dobiti dobro reprodukcijo, sploh nižjih frekvenc, ki pa izjemno izpopolnijo izkušnjo ob gledanju filmov, zato je soundbar idealna rešitev za izjemen zvok, plus tega pa ni dela s kabli.
Prednosti
zvok, izgled, cena,
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Datum upotrebe 2020-04-11
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Datum upotrebe 2020-04-11