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  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Primarna slika
  • Fotografija glavne upotrebe
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Skica strane sa priključcima
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

2.1 soundbar zvučnik sa bežičnim niskotoncem

TAB8405/10

4.6

| (12) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod

„The one“ sa zvukom kao u prvom redu

Poboljšajte zvuk svakog filma, sportskog događaja i plejliste. Ovaj elegantni soundbar zvučnik sa bežičnim niskotoncem i tehnologijom Dolby Atmos daje bolji bas i jasniji glas. Uz to, lako možete da ga uklopite u konfiguraciju u više prostorija.

Pogledajte sve prednosti

„The one“ sa zvukom kao u prvom redu

  • Maks. 240 W Bežični niskotonac

  • Dolby Atmos®

  • DTS Play-Fi kompatibilnost

  • Povezuje se s glasovnim asistentima

Stadionski režim ekvilajzera. Imaćete osećaj kao da ste na licu mesta.

Iskusite uzbuđenje praćenja sporta uživo, iz dnevne sobe. Stadionski režim ekvilajzera pruža obuhvatajuću buku navijača, baš kao da ste na stadionu! Oduševite se svakim ključnim trenutkom – uz kristalno jasan zvuk komentatora.

Povezuje se sa vašim omiljenim uređajima koji podržavaju glasovne asistente

Povezuje se sa vašim omiljenim uređajima koji podržavaju glasovne asistente

Zatražite od uređaja koji podržava Alexa-u ili bilo kojeg zvučnika koji podržava Google Assistant da reprodukuje muziku preko soundbar zvučnika. Više preferirate Siri? Ovaj soundbar zvučnik podržava Apple AirPlay 2, pa možete i nju da pitate. Pojačavajte muziku. Preskačite numere. Sve to slobodnih ruku.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optički ulaz.

Tehničke specifikacije

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

12

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

3
1

03/02/2022

Slovenija

Slovenija

Lep design

Zvok je jasen, predvsem pri govoru. Pri poslušanju glasbe je zvok polnejši, filmska izkušnja pa je podobna kot v kinu. Zaradi Play-Fi applikacije je povezan brezžično in ne prihaja do nikakršnih motenj. BT deluje odlično. Zelo lepo se dopolnjuje s Philips TV-jem serije 8506

Prednosti

Enak design kot TV

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Datum upotrebe 2021-10-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Datum upotrebe 2021-10-03

18/11/2021

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Neprimerno boljši zvok iz TV

Zvok, predvajan iz Tv na Soundbar z nizkotoncem je neprimerno boljši, smo se hitro navadili in ne moremo več gledati TV brez njega :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Datum upotrebe 2020-10-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Datum upotrebe 2020-10-18

11/05/2021

Slovenija

Slovenija

Odlična dopolnitev televizorja The One

Televizorji so vedno tanjši in zaradi tega je iz njih izredno težko dobiti dobro reprodukcijo, sploh nižjih frekvenc, ki pa izjemno izpopolnijo izkušnjo ob gledanju filmov, zato je soundbar idealna rešitev za izjemen zvok, plus tega pa ni dela s kabli.

Prednosti

zvok, izgled, cena,

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Datum upotrebe 2020-04-11

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Datum upotrebe 2020-04-11

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