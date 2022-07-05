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  • Fotografija glavne upotrebe
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Skica strane sa priključcima
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  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
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Obustavljeno

3.1 soundbar zvučnik sa bežičnim niskotoncem

TAB8805/10

4.2

| (17) Komentari

Snažni bioskopski zvuk

Više uživajte u filmskoj večeri uz ovaj snažni soundbar zvučnik sa bežičnim niskotoncem. Obuhvatajući 3D zvuk koji pruža Dolby Atmos stavlja vas u središte akcije. Play-Fi kompatibilnost olakšava kreiranje konfiguracije za pravi surround zvuk.

Pogledajte sve prednosti

Snažni bioskopski zvuk

  • Maks. 400 W Bežični niskotonac

  • Dolby Atmos®

  • DTS Play-Fi kompatibilnost

  • Povezuje se s glasovnim asistentima

Pametni soundbar. Snažni bioskopski zvuk.

Pametni soundbar. Snažni bioskopski zvuk.

Ovaj soundbar donosi 300 W bogatog zvuka u sve što gledate i svaku numeru koju volite. 3.1 kanala ispunjavaju svaku prostoriju očaravajućom filmskom muzikom, gromoglasnim efektima i kristalno jasnim dijalogom. Bežični niskotonac doprinosi upečatljivosti svake eksplozije i melodije.

Dolby Atmos. Podignite uzbuđenje na viši nivo.

Dolby Atmos. Podignite uzbuđenje na viši nivo.

Povećajte uzbuđenje bez obzira na to šta gledate. Ovaj soundbar zvučnik sa podrškom za Dolby Atmos podjednako dobro reprodukuje duboke i visoke tonove, pa kreira virtuelni trodimenzionalni okružujući zvuk koji se kreće iznad i oko vas.

Play-Fi. Od zvuka u više prostorija do Sorround zvuka

Play-Fi. Od zvuka u više prostorija do Sorround zvuka

Jednostavna Play-Fi kompatibilnost će učiniti ovaj soundbar zvučnik zvezdom vaše više-sobnog audio sistema. Možete da sinhronizujete zvučnike sa podrškom za Play-Fi za zvuk u više prostorija, pa čak i da kreirate True Surround zvučni sistem – sve to pomoću aplikacije Philips Sound ili Play-Fi

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.2

od 5

17

Komentari

05/07/2022

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Odličen soundbar. Predvsem nizkotonec.

Zelo dober zvok. Odličen. Tudi velika izhodna moč. Nizkotonec pa naredi res razliko. Pohvalno tudi DolbyAtmos podpora.

Prednosti

Vse. Predvsem nizkotonec.

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Datum upotrebe 2022-06-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Datum upotrebe 2022-06-05

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Odlična nadgradnja zvoka

Zvok je mnogo bolj jasen, predvsem pri govoru. Pri poslušanju glasbe je zvok polnejši., filmska izkušnja pa je podobna kot v kinu. Zaradi PlayFi applikacije je povezan brezžično in ne prihaja do nikakršnih motenj ali zamika zvoka.

Prednosti

Ravno prav velik in močan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Datum upotrebe 2021-07-31

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Datum upotrebe 2021-07-31

07/04/2021

Slovenija

Slovenija

Janko

Zelo sem zadovoljen z izdelkom. Zvok v dnevni sobi je sedaj čisto drugačen (prej samo zvok iz televizije). Zvok je poln, ob gledanju akcijskega filma je kot v kinu, pri poslušanju glasbe preko Youtuba pa je zvok, kot na koncertu:-)

Ova recenzija je napisana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Datum upotrebe 2020-03-07

Ova recenzija je napisana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Datum upotrebe 2020-03-07

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