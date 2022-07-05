Obustavljeno
TAB8805/10
Snažni bioskopski zvuk
Više uživajte u filmskoj večeri uz ovaj snažni soundbar zvučnik sa bežičnim niskotoncem. Obuhvatajući 3D zvuk koji pruža Dolby Atmos stavlja vas u središte akcije. Play-Fi kompatibilnost olakšava kreiranje konfiguracije za pravi surround zvuk.
Maks. 400 W Bežični niskotonac
Dolby Atmos®
DTS Play-Fi kompatibilnost
Povezuje se s glasovnim asistentima
Ovaj soundbar donosi 300 W bogatog zvuka u sve što gledate i svaku numeru koju volite. 3.1 kanala ispunjavaju svaku prostoriju očaravajućom filmskom muzikom, gromoglasnim efektima i kristalno jasnim dijalogom. Bežični niskotonac doprinosi upečatljivosti svake eksplozije i melodije.
Povećajte uzbuđenje bez obzira na to šta gledate. Ovaj soundbar zvučnik sa podrškom za Dolby Atmos podjednako dobro reprodukuje duboke i visoke tonove, pa kreira virtuelni trodimenzionalni okružujući zvuk koji se kreće iznad i oko vas.
Jednostavna Play-Fi kompatibilnost će učiniti ovaj soundbar zvučnik zvezdom vaše više-sobnog audio sistema. Možete da sinhronizujete zvučnike sa podrškom za Play-Fi za zvuk u više prostorija, pa čak i da kreirate True Surround zvučni sistem – sve to pomoću aplikacije Philips Sound ili Play-Fi
4.2
od 5
17
Komentari
Pero G.
05/07/2022
Slovenija
Verifikovani kupac
Odličen soundbar. Predvsem nizkotonec.
Zelo dober zvok. Odličen. Tudi velika izhodna moč. Nizkotonec pa naredi res razliko. Pohvalno tudi DolbyAtmos podpora.
Prednosti
Vse. Predvsem nizkotonec.
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Datum upotrebe 2022-06-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Datum upotrebe 2022-06-05
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Odlična nadgradnja zvoka
Zvok je mnogo bolj jasen, predvsem pri govoru. Pri poslušanju glasbe je zvok polnejši., filmska izkušnja pa je podobna kot v kinu. Zaradi PlayFi applikacije je povezan brezžično in ne prihaja do nikakršnih motenj ali zamika zvoka.
Prednosti
Ravno prav velik in močan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Datum upotrebe 2021-07-31
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Datum upotrebe 2021-07-31
Jankooo
07/04/2021
Slovenija
Janko
Zelo sem zadovoljen z izdelkom. Zvok v dnevni sobi je sedaj čisto drugačen (prej samo zvok iz televizije). Zvok je poln, ob gledanju akcijskega filma je kot v kinu, pri poslušanju glasbe preko Youtuba pa je zvok, kot na koncertu:-)
Ova recenzija je napisana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Datum upotrebe 2020-03-07
Ova recenzija je napisana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Datum upotrebe 2020-03-07