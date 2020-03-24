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  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Fotografija glavne upotrebe
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
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Obustavljeno

Bežične slušalice sa redukovanjem buke

TABH305BK/00

4.4

| (18) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod

Snažan, smeo bas. Bez ometanja.

Prepustite se melodijama uz snažan, smeo bas. Sprečite ometanje uz aktivno redukovanje buke. Ove bežične slušalice koje se nose na ušima spremne su za vaše omiljene melodije. Jedno punjenje pruža do 15 sati reprodukcije, čak i sa uključenim aktivnim redukovanjem buke.

Pogledajte sve prednosti

Snažan, smeo bas. Bez ometanja.

  • Drajveri od 32 mm / zatvoreni dizajn

  • Nošenje na ušima

  • Mekani jastučići za uši

  • Potpuno sklapanje

15 sati reprodukcije sa uključenim aktivnim redukovanjem buke

Aktivno redukovanje buke (ANC) garantuje da buka voza neće ometati uživanje u melodijama. Želite tišinu? Samo aktivirajte aktivno redukovanje buke kada se ne reprodukuje muzika. Dobijate do 15 sati reprodukcije sa uključenim aktivnim redukovanjem buke, a 18 sati kada je aktivno redukovanje isključeno. Vreme punjenja je samo 2 sata pomoću USB veze.

Snažan bas. Neodimijumski akustički drajveri od 32 mm.

Ponesite plesni podijum sa sobom. Neodimijumski akustički drajveri od 32 mm daju oštar zvuk i snažan bas.

Težina je samo 145,5 g. Lagan osećaj. Intenzivno slušanje.

Uz težinu od samo 145,5 g, ove bežične slušalice koje se nose na ušima omogućavaju vam da uživate u basu uz pravu udobnost. Traka za glavu se lako podešava i toliko je lagana da ćete je jedva osetiti. Jastučići za uši su mekani i mogu da se naginju, za odlično prianjanje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

18

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

2

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Philips BASS+

Odličan zvuk a posebno se lijep dizajn slušalica..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TABH305BK Bežične slušalice s blokiranjem buke

Datum upotrebe 2020-02-24

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TABH305BK Bežične slušalice s blokiranjem buke

Datum upotrebe 2020-02-24

19/12/2020

Magyarország

Magyarország

A termék kiváló funkciókkal rendelkezik

Nekem 5/5. Imádtam a basszus átadást, a mély hangok kiemelését. A rap és a rock is kiválóan hangzott rajta, nem torzított és mintha masszírozta volna a fülemet basszusosabb zene hallgatása soráb.

Prednosti

A létezése

Mane

Olyan nincs

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TABH305BK Vezeték nélküli zajkioltó fejhallgató

Datum upotrebe 2020-08-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TABH305BK Vezeték nélküli zajkioltó fejhallgató

Datum upotrebe 2020-08-19

30/04/2020

Polska

Polska

Jedne najlepszych

Są to bardzo dobrze wykonane słuchawki. Bateria trzyma 6-7h. Nie miałem żadnych problemów z połączeniem. Jakość dźwięku zachwycająca jak na tą cenę. Polcam

Prednosti

Cena/ Jakość++

Mane

W sumie nie widzę żadnych

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Datum upotrebe 2019-03-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Datum upotrebe 2019-03-30

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