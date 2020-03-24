Obustavljeno
Snažan, smeo bas. Bez ometanja.
Prepustite se melodijama uz snažan, smeo bas. Sprečite ometanje uz aktivno redukovanje buke. Ove bežične slušalice koje se nose na ušima spremne su za vaše omiljene melodije. Jedno punjenje pruža do 15 sati reprodukcije, čak i sa uključenim aktivnim redukovanjem buke.
Drajveri od 32 mm / zatvoreni dizajn
Nošenje na ušima
Mekani jastučići za uši
Potpuno sklapanje
Aktivno redukovanje buke (ANC) garantuje da buka voza neće ometati uživanje u melodijama. Želite tišinu? Samo aktivirajte aktivno redukovanje buke kada se ne reprodukuje muzika. Dobijate do 15 sati reprodukcije sa uključenim aktivnim redukovanjem buke, a 18 sati kada je aktivno redukovanje isključeno. Vreme punjenja je samo 2 sata pomoću USB veze.
Ponesite plesni podijum sa sobom. Neodimijumski akustički drajveri od 32 mm daju oštar zvuk i snažan bas.
Uz težinu od samo 145,5 g, ove bežične slušalice koje se nose na ušima omogućavaju vam da uživate u basu uz pravu udobnost. Traka za glavu se lako podešava i toliko je lagana da ćete je jedva osetiti. Jastučići za uši su mekani i mogu da se naginju, za odlično prianjanje.
4.4
od 5
18
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
vuk7
24/03/2020
Hrvatska
Philips BASS+
Odličan zvuk a posebno se lijep dizajn slušalica..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TABH305BK Bežične slušalice s blokiranjem buke
Datum upotrebe 2020-02-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TABH305BK Bežične slušalice s blokiranjem buke
Datum upotrebe 2020-02-24
Alphatron9012
19/12/2020
Magyarország
A termék kiváló funkciókkal rendelkezik
Nekem 5/5. Imádtam a basszus átadást, a mély hangok kiemelését. A rap és a rock is kiválóan hangzott rajta, nem torzított és mintha masszírozta volna a fülemet basszusosabb zene hallgatása soráb.
Prednosti
A létezése
Mane
Olyan nincs
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TABH305BK Vezeték nélküli zajkioltó fejhallgató
Datum upotrebe 2020-08-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TABH305BK Vezeték nélküli zajkioltó fejhallgató
Datum upotrebe 2020-08-19
Damiano90
30/04/2020
Polska
Jedne najlepszych
Są to bardzo dobrze wykonane słuchawki. Bateria trzyma 6-7h. Nie miałem żadnych problemów z połączeniem. Jakość dźwięku zachwycająca jak na tą cenę. Polcam
Prednosti
Cena/ Jakość++
Mane
W sumie nie widzę żadnych
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Datum upotrebe 2019-03-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Datum upotrebe 2019-03-30
Stvarni rezultati se mogu razlikovati