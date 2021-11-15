Obustavljeno
TADR402/98
Pomaže vam da se probudite. Pomaže vam da se uspavate.
Probudite se spremni za pokret. Ovaj radio sa satom puni vaš telefon i nežno vas budi postepeno pojačavajućim zvukom alarma, odnosno radio programom uz postepeno pojačavanje zvuka. Tu je tajmer za stanje mirovanja, pa možete da zaspite uz radio, kao i noćno svetlo.
Displej sa sjajnom završnom obradom jasno prikazuje vreme i služi kao kontrolna tabla osetljiva na dodir. Možete da podesite osvetljenost displeja.
Pomoćna baterija omogućava memorisanje vremena u slučaju nestanka struje
Funkcija nežnog buđenja primenjuje alarm čija se jačina postepeno povećava kako biste lakše započeli dan. Možete da je podesite za zvuk alarma ili za radio.
1.0
od 5
4
Komentari
Marta P.
15/11/2021
Polska
Ładny, ale mało intuicyjny
Jedyna zaleta tego budzika to wygląd. Może jeszcze ewentualnie dobra jakość dźwięku. Poza tym jest totalnie nieintuicyjny. Bez instrukcji nie idzie ani ustawić godziny ani budzika. Jest niewygodny w obsłudze. Wyświetlacz po 9 miesiącach nadal działa, cyfry od początku były blade (nawet przy ustawieniu na największą jasność), ale w nocy nie oślepia więc może to być plusem.
Ova recenzija je napisana za TADR402 Radiobudzik
Datum upotrebe 2021-05-15
Ova recenzija je napisana za TADR402 Radiobudzik
Datum upotrebe 2021-05-15
Jaś Fasola
15/10/2021
Polska
zegar przestła świecić do dwóch miesiącach
Szkoda że to taki wadliwy towar bo wizualnie jest bardzo ładny
Prednosti
ładny wygląd
Mane
na wyświetlaczu zegara nie widać godziny
Ova recenzija je napisana za TADR402 Radiobudzik
Datum upotrebe 2020-09-15
Ova recenzija je napisana za TADR402 Radiobudzik
Datum upotrebe 2020-09-15
Piof
29/08/2021
Polska
Niestety słabo
Po kilku miesiącach wyświetlacz bardzo słabo czytelny, myślałem że problem dotyczył konkretnego egzemplarza ale po wymianie na kolejny niestety powtórzyła się ta sama wada.
Prednosti
Jakość dźwięku, funkcja lampki nocnej
Mane
nieczytelny wyświetlacz
Ova recenzija je napisana za TADR402 Radiobudzik
Datum upotrebe 2020-07-29
Ova recenzija je napisana za TADR402 Radiobudzik
Datum upotrebe 2020-07-29