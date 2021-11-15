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Obustavljeno

Radio sa budilnikom

TADR402/98

1

| (4) Komentari

Pomaže vam da se probudite. Pomaže vam da se uspavate.

Probudite se spremni za pokret. Ovaj radio sa satom puni vaš telefon i nežno vas budi postepeno pojačavajućim zvukom alarma, odnosno radio programom uz postepeno pojačavanje zvuka. Tu je tajmer za stanje mirovanja, pa možete da zaspite uz radio, kao i noćno svetlo.

Pogledajte sve prednosti

Pomaže vam da se probudite. Pomaže vam da se uspavate.

Displej sa sjajnom završnom obradom. Elegantan i jasan.

Displej sa sjajnom završnom obradom jasno prikazuje vreme i služi kao kontrolna tabla osetljiva na dodir. Možete da podesite osvetljenost displeja.

Rezervno napajanje pomoću baterije u slučaju nestanka struje

Pomoćna baterija omogućava memorisanje vremena u slučaju nestanka struje

Nežno buđenje. Zvuk alarma ili jačina zvuka radija postepeno se povećava

Funkcija nežnog buđenja primenjuje alarm čija se jačina postepeno povećava kako biste lakše započeli dan. Možete da je podesite za zvuk alarma ili za radio.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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1.0

od 5

4

Komentari

5
4
3
2

15/11/2021

Polska

Polska

Ładny, ale mało intuicyjny

Jedyna zaleta tego budzika to wygląd. Może jeszcze ewentualnie dobra jakość dźwięku. Poza tym jest totalnie nieintuicyjny. Bez instrukcji nie idzie ani ustawić godziny ani budzika. Jest niewygodny w obsłudze. Wyświetlacz po 9 miesiącach nadal działa, cyfry od początku były blade (nawet przy ustawieniu na największą jasność), ale w nocy nie oślepia więc może to być plusem.

Ova recenzija je napisana za TADR402 Radiobudzik

Datum upotrebe 2021-05-15

Ova recenzija je napisana za TADR402 Radiobudzik

Datum upotrebe 2021-05-15

15/10/2021

Polska

Polska

zegar przestła świecić do dwóch miesiącach

Szkoda że to taki wadliwy towar bo wizualnie jest bardzo ładny

Prednosti

ładny wygląd

Mane

na wyświetlaczu zegara nie widać godziny

Ova recenzija je napisana za TADR402 Radiobudzik

Datum upotrebe 2020-09-15

Ova recenzija je napisana za TADR402 Radiobudzik

Datum upotrebe 2020-09-15

29/08/2021

Polska

Polska

Niestety słabo

Po kilku miesiącach wyświetlacz bardzo słabo czytelny, myślałem że problem dotyczył konkretnego egzemplarza ale po wymianie na kolejny niestety powtórzyła się ta sama wada.

Prednosti

Jakość dźwięku, funkcja lampki nocnej

Mane

nieczytelny wyświetlacz

Ova recenzija je napisana za TADR402 Radiobudzik

Datum upotrebe 2020-07-29

Ova recenzija je napisana za TADR402 Radiobudzik

Datum upotrebe 2020-07-29

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