Pomaže vam da se probudite. Pomaže vam da se uspavate.

Probudite se spremni za pokret. Ovaj radio sa satom puni vaš telefon i nežno vas budi postepeno pojačavajućim zvukom alarma, odnosno radio programom uz postepeno pojačavanje zvuka. Tu je tajmer za stanje mirovanja, pa možete da zaspite uz radio, kao i noćno svetlo.