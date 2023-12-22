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2000 seriesDVD plejer

TAEP200/12

3.9

| (8) Komentari

Uživajte u svemu – od DVD do USB sadržaja

Vaš idealan plejer sa savršenim, stvarnim kvalitetom slike i mogućnošću reprodukcije gotovo svakog diska! Philips DVD plejer TAEP200 vam pruža filmski i muzički doživljaj zabave.

Pogledajte sve prednosti

Uživajte u svemu – od DVD do USB sadržaja

  • USB 2.0

USB Media Link za reprodukciju medija sa USB memorijskih uređaja

USB Media Link za reprodukciju medija sa USB memorijskih uređaja

Universal Serial Bus ili USB je standardni protokol koji se praktično koristi za povezivanje računara, perifernih uređaja i potrošačke elektronike. Uz USB Media Link, potrebno je samo da priključite USB uređaj, izaberete film, muziku ili fotografiju i da reprodukujete.

Reprodukujte CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Reprodukujte CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Reprodukujte praktično svaki disk – bez obzira na to da li je CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ili DVD-RW. Iskusite neprikosnovenu fleksibilnost i praktičnost reprodukcije svih diskova na jednom uređaju.

Screen Fit za optimalno gledanje svaki put

Screen Fit za optimalno gledanje svaki put

Šta god da gledate, na bilo kojem televizoru, Screen Fit garantuje da će slika ispuniti ceo ekran. Nezgodne crne trake gore i dole se eliminišu, bez potrebe za dosadnim ručnim podešavanjem. Samo pritisnite dugme Screen Fit, odaberite format i uživajte u filmu preko celog ekrana.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.9

od 5

8

Komentari

3

22/12/2023

Magyarország

Magyarország

A legtöbb videó formátumot beolvassa.

A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.

Prednosti

Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.

Mane

Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Datum upotrebe 2023-11-22

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Datum upotrebe 2023-11-22

17/09/2023

Latvija

Latvija

Brīnišķīgas īpašības

Ļoti lielisks dizains, viegls, attēlā kvalitāte super. Aizmugurējais apgaismojums pēc savas gaumes.

Prednosti

Jancis

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAEP200 DVD atskaņotājs

Datum upotrebe 2023-08-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAEP200 DVD atskaņotājs

Datum upotrebe 2023-08-17

12/01/2022

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Produkt prosty w obsłudze

Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.

Prednosti

Małe gabaryty, prosta obsługa

Mane

BRAK MENU W JĘZYKU POLSKIM MIMO,ŻE PRODOKT KUPIONY W POLSCE W MARKEVIE

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Datum upotrebe 2020-12-12

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Datum upotrebe 2020-12-12

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