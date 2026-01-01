TAH1108BK/00
Ne odvajajte se od muzike
Obavljajte svakodnevne zadatke dok slušate omiljeni zvuk. Ove bežične slušalice koje se nose na ušima pružaju 15 sati reprodukcije i jasan zvuk. Dugmad na slušalicama olakšavaju upravljanje muzikom i pozivima, a slušalice se sklapaju ravno radi lakog odlaganja.
Drajveri od 30 mm / zatvoreni dizajn
Bluetooth®
Lagana traka za glavu
Ravno sklapanje
Lako možete da uparite ove Bluetooth slušalice koje se nose na ušima, a dobijate do 15 sati reprodukcije sa 2 sata punjenja. Ako će uskoro da vam ponestane napajanja, punjenje od 15 minuta daje vam dodatna 3 sata reprodukcije muzike.
Snažni neodimijumski akustički drajveri od 30 mm daju jasan zvuk, dok zatvoreni dizajn garantuje odličnu zvučnu izolaciju. Uživajte u svakom minutu muzike bez brige da će drugi čuti šta slušate.
Mekani jastučići za uši pružaju dodatnu udobnost tokom slušanja. Dugmad na slušalici omogućavaju vam da podesite jačinu zvuka, preskočite ili pauzirate numere, prihvatite ili odbijete pozive i još mnogo toga.
Komentari
Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.