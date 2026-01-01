15 sati reprodukcije i brzo punjenje

Lako možete da uparite ove Bluetooth slušalice koje se nose na ušima, a dobijate do 15 sati reprodukcije sa 2 sata punjenja. Ako će uskoro da vam ponestane napajanja, punjenje od 15 minuta daje vam dodatna 3 sata reprodukcije muzike.