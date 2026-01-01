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Obustavljeno

Slušalice koje se nose na ušima

TAH2005BK/00

Vreme za vas
Od omiljenih melodija do najnovijih potkasta, ove jednostavne slušalice koje se nose preko ušiju pružaju udobno prianjanje i jasan zvuk. Savršene su za svakodnevnu upotrebu, a kabl od 2 m ima idealnu dužinu za povezivanje sa omiljenim uređajima.
Pogledajte sve prednosti

Vreme za vas

  • Mekani, udobni jastučići

  • Drajveri od 40 mm

  • Lagana traka za glavu

  • Kabl slušalica dužine 2 m

Spremite se za slušanje

Ove žične slušalice koje se nose preko ušiju omogućavaju vam da udobno slušate koliko god želite. Snažni drajveri od 40 mm daju oštar, jasan zvuk. Nošenje preko ušiju garantuje dobru pasivnu izolaciju zvuka, a drugi neće čuti šta slušate.

Celodnevna praktičnost. Svakodnevna udobnost.

Podesiva, postavljena traka za glavu odgovara svakoj glavi, dok su mekani jastučići na slušalicama odlični za dugačke sesije slušanja. Nema baterije, pa vreme reprodukcije nije ograničeno. Idealno za uzastopno slušanje najnovijih potkasta.

Povežite ih sa omiljenim uređajima

Kabl slušalica dužine 2 m savršen je za povezivanje sa laptopom ili tabletom. Ako ste u pokretu, ovaj kabl vam omogućava da uređaj bezbedno držite u torbi ili džepu i da slušate bez upotrebe ruku.

Tehničke specifikacije

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