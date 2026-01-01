2 godine garancije
Obustavljeno
TAH2005BK/00
Mekani, udobni jastučići
Drajveri od 40 mm
Lagana traka za glavu
Kabl slušalica dužine 2 m
Ove žične slušalice koje se nose preko ušiju omogućavaju vam da udobno slušate koliko god želite. Snažni drajveri od 40 mm daju oštar, jasan zvuk. Nošenje preko ušiju garantuje dobru pasivnu izolaciju zvuka, a drugi neće čuti šta slušate.
Podesiva, postavljena traka za glavu odgovara svakoj glavi, dok su mekani jastučići na slušalicama odlični za dugačke sesije slušanja. Nema baterije, pa vreme reprodukcije nije ograničeno. Idealno za uzastopno slušanje najnovijih potkasta.
Kabl slušalica dužine 2 m savršen je za povezivanje sa laptopom ili tabletom. Ako ste u pokretu, ovaj kabl vam omogućava da uređaj bezbedno držite u torbi ili džepu i da slušate bez upotrebe ruku.
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