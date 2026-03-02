Pojmovi za pretragu

    TAH4500WT/00

    Uronite u odličan zvuk

    Ako želite izuzetno udobne slušalice sa poništavanjem buke za svakodnevnu upotrebu, ovo je pravi izbor. Dobijate bogat zvuk sa dubokim basom čak i pri niskim jačinama. Zamenjivi jastučići za uši i baterija obezbeđuju udobnost i performanse tokom godina korišćenja.

    • Prirodan zvuk. Dinamičan bas.
    • Udobno pristajanje na ušima
    • Redukovanje buke
    • Do 70 sati reprodukcije

    Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass

    Posebno podešeni drajveri od 32 mm i Dynamic Bass donose vam odličan zvuk sa punim, bogatim basom čak i pri niskim jačinama. Ako gledate film ili igrate igrice, možete uključiti režim niske latencije u našoj pratećoj aplikaciji.

    Udobno pristajanje sa zamenjivim komponentama za višegodišnje korišćenje

    Mekane školjke za uši od PU kože i meka podesiva traka za glavu pružaju izuzetno udobno pristajanje. Radi najboljeg akustičnog zaptivanja i udobnosti, možete zameniti jastučiće za uši od memorijske pene ako se vremenom istroše. Takođe možete zameniti punjivu litijum-jonsku bateriju slušalica kada joj istekne radni vek.

    Uvek čujte svoju muziku uz aktivno poništavanje buke

    Aktivno poništavanje buke smanjuje spoljašnju buku tako da možete da se fokusirate na muziku, podkaste i pozive. Možete ga ostaviti na automatskom režimu ili sami podesiti nivoe putem aplikacije Philips Headphones.

    Stabilna Bluetooth® multipoint povezanost i lako uparivanje

    Kompatibilnost sa najnovijim Bluetooth® 6.0 uređajima omogućava strimovanje bez dosadnih padova u zvuku, a možete se povezati sa dva uređaja odjednom. Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair su takođe podržani.

    Do 70 sati reprodukcije (50 sa uključenim redukovanjem buke)

    Sa isključenim redukovanjem buke, dobijate do 70 sati reprodukcije sa punim punjenjem, a sa uključenim redukovanjem buke dobijate do 50 sati. Za brzo pojačanje, punite samo 5 minuta da biste dobili dodatna 4 sata.

    Jasni pozivi. Sagovornik će čuti šta govorite.

    Vaš glas će se jasno čuti tokom poziva. Namenski mikrofon beleži zvuk vašeg glasa, dok algoritam za redukovanje buke umanjuje pozadinsku buku iz okruženja.

    Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite iskustvo.

    Osećate da vašoj muzici nešto nedostaje? Naša prateća aplikacija sadrži EQ, intuitivni ekvilajzer koji vam omogućava da doterate zvuk i istražite različita podešavanja ekvilajzera koristeći vrhove prstiju. Takođe možete koristiti aplikaciju da podesite redukovanje buke, aktivirate Dynamic Bass, upravljate povezanim uređajima, ažurirate firmver i još toga.

    Topao, prirodan zvuk. Philips zvučna slika.

    Prilagođeni drajveri u ovim slušalicama podešeni su na Philips zvučni potpis, koji donosi topao, prirodan zvuk sa dubokim basom. Šta god da slušate, dopašće vam se ono što čujete.

    GRS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.

    Koristimo recikliranu plastiku u našim proizvodima, a naša ambalaža je napravljena od recikliranog kartona sa FSC sertifikatom, sa umecima odštampanim na recikliranom papiru.

    Tehničke specifikacije

    • Zvuk

      Akustični sistem
      Zatvoren
      Frekventni domet
      20–20.000 Hz
      Impendansa
      32 oma
      Maksimalna ulazna snaga
      10 mW
      Osetljivost
      113 dB (1 kHZ, 1mW)
      Prečnik zvučnika
      32  mm
      Tip drajvera
      Dinamično

    • Mogućnost priključivanja

      Bluetooth verzija
      6.0
      Bluetooth profili
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimalni raspon
      Do 10  m
      Veza sa više uređaja
      Da
      Podržani kodek
      SBC

    • Spoljna kutija

      Dužina
      21.70  cm
      Broj korisničkih pakovanja
      3
      Širina
      18.50  cm
      Bruto težina
      1.32  kg
      Visina
      25.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17757 1
      Neto težina
      0.50  kg
      Tarirana težina
      0.82  kg

    • Praktičnost

      Kontrola jačine zvuka
      Da
      Podrška za aplikaciju Philips Headphones
      Da
      Google Fast Pair
      Da
      Moguća je nadogradnja firmvera
      Da
      Tip komandi
      Dugme
      Microsoft Swift Pair
      Da

    • Napajanje

      Broj baterija
      1 kom.
      Vreme punjenja
      2  sati
      Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke)
      50  sati
      Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke)
      70  sati
      Kratko vreme punjenja
      5 mins for 4 hrs
      Težina baterije (ukupno)
      9.52  g
      Kapacitet baterije (slušalice)
      500  mAh
      Tip baterije (slušalice)
      Litijum-polimerska (ugrađena)

    • Dimenzije pakovanja

      Visina
      24.5  cm
      Način pakovanja
      Karton
      Tip postavljanja na policu
      Viseći
      Širina
      19.85  cm
      Dubina
      5.5  cm
      Broj proizvoda u kompletu
      1
      EAN
      48 95229 17757 4
      Bruto težina
      0.332  kg
      Neto težina
      0.168  kg
      Tarirana težina
      0.164  kg

    • Dimenzije proizvoda

      Visina
      17.84  cm
      Širina
      15.84  cm
      Dubina
      7.37  cm
      Težina
      0.156  kg

    • Dodaci

      Vodič za brzi početak
      Da

    • Dizajn

      Boja
      Bela
      Stil nošenja
      Traka za glavu
      Sklopivi dizajn
      Ravno / ka unutra
      Materijal slušalica
      Sintetička koža
      Položaj na uhu
      Nošenje na ušima
      Vrste slušalica
      Zatvoreni dizajn

    • Telekomunikacije

      Mikrofon za pozive
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20802 5

    • ANC funkcije

      ANC tehnologija
      FB
      Mikrofon za ANC
      3 mikrofona
      ANC (Aktivno redukovanje buke)
      Da

    • Glasovni pomoćnik

      Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima
      • Apple Siri
      • Google Asistent
      Aktiviranje glasovnog pomoćnika
      Pritisnite višefunkcionalno dugme
      Podrška za glasovnog pomoćnika
      Da

    • Održivost

      Plastični oklop
      sadrži 71% recikliranog polikarbonata sa GRS sertifikatom, dobijenog od otpada krajnjih potrošača (TE-00132492)

