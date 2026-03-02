TAH4500WT/00
Uronite u odličan zvuk
Ako želite izuzetno udobne slušalice sa poništavanjem buke za svakodnevnu upotrebu, ovo je pravi izbor. Dobijate bogat zvuk sa dubokim basom čak i pri niskim jačinama. Zamenjivi jastučići za uši i baterija obezbeđuju udobnost i performanse tokom godina korišćenja.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Posebno podešeni drajveri od 32 mm i Dynamic Bass donose vam odličan zvuk sa punim, bogatim basom čak i pri niskim jačinama. Ako gledate film ili igrate igrice, možete uključiti režim niske latencije u našoj pratećoj aplikaciji.
Mekane školjke za uši od PU kože i meka podesiva traka za glavu pružaju izuzetno udobno pristajanje. Radi najboljeg akustičnog zaptivanja i udobnosti, možete zameniti jastučiće za uši od memorijske pene ako se vremenom istroše. Takođe možete zameniti punjivu litijum-jonsku bateriju slušalica kada joj istekne radni vek.
Aktivno poništavanje buke smanjuje spoljašnju buku tako da možete da se fokusirate na muziku, podkaste i pozive. Možete ga ostaviti na automatskom režimu ili sami podesiti nivoe putem aplikacije Philips Headphones.
Kompatibilnost sa najnovijim Bluetooth® 6.0 uređajima omogućava strimovanje bez dosadnih padova u zvuku, a možete se povezati sa dva uređaja odjednom. Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair su takođe podržani.
Sa isključenim redukovanjem buke, dobijate do 70 sati reprodukcije sa punim punjenjem, a sa uključenim redukovanjem buke dobijate do 50 sati. Za brzo pojačanje, punite samo 5 minuta da biste dobili dodatna 4 sata.
Vaš glas će se jasno čuti tokom poziva. Namenski mikrofon beleži zvuk vašeg glasa, dok algoritam za redukovanje buke umanjuje pozadinsku buku iz okruženja.
Osećate da vašoj muzici nešto nedostaje? Naša prateća aplikacija sadrži EQ, intuitivni ekvilajzer koji vam omogućava da doterate zvuk i istražite različita podešavanja ekvilajzera koristeći vrhove prstiju. Takođe možete koristiti aplikaciju da podesite redukovanje buke, aktivirate Dynamic Bass, upravljate povezanim uređajima, ažurirate firmver i još toga.
Prilagođeni drajveri u ovim slušalicama podešeni su na Philips zvučni potpis, koji donosi topao, prirodan zvuk sa dubokim basom. Šta god da slušate, dopašće vam se ono što čujete.
Koristimo recikliranu plastiku u našim proizvodima, a naša ambalaža je napravljena od recikliranog kartona sa FSC sertifikatom, sa umecima odštampanim na recikliranom papiru.
