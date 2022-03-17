2 godine garancije
Obustavljeno
TAH8505BK/00
Drajveri od 40mm / zatvoreni dizajn
Ove slušalice su na visini zadatka na svakom putovanju. Punjenje traje samo 2 sata. Dobijate 30 sati reprodukcije (ili razgovora) sa isključenim aktivnim redukovanjem buke, odnosno 25 sati sa uključenim. Dva nivoa brzog punjenja, Rapid Charge i Quick Charge, pružaju dodatnih 2 ili 6 sati reprodukcije.
Zaboravite na sve uz aktivno redukovanje buke. Pomoću jednog dugmeta prigušite buku voza ili užurbane kancelarije. Ako ste u pokretu, možete da slušate muziku, ali i da čujete zvukove oko sebe u Awereness režimu.
Od plejliste do podcast sadržaja, savršeno doterani neodimijumski akustički drajveri daju dubok bas i jasne frekvencije srednjeg opsega. Mekani jastučići pokrivaju cele uši i stvaraju zaptivanje koje pasivno izoluje spoljnu buku. Traka za glavu je lagana, lako podesiva i glatka: ove slušalice vam se neće uplesti u kosu.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Szymon G
17/03/2022
Polska
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %
Prednosti
Dzwięk super bas mega
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
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