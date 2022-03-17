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  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
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Obustavljeno

Bež. sluš. za preko ušiju zvuk. visokog kvaliteta

TAH8505BK/00

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
Upravljajte tišinom
Slušajte muziku, a ne kišu. Možete da kontrolišete funkciju aktivnog redukovanje buke na ovim bežičnim slušalicama koje se nose na ušima, u skladu sa situacijom. Uz 30 sati reprodukcije i fleksibilno brzo punjenje, pokriveni ste za celo putovanje
Pogledajte sve prednosti

bežične slušalice sa aktivnim redukovanjem buke

Upravljajte tišinom

  • Drajveri od 40mm / zatvoreni dizajn

30 sati reprodukcije ili razgovora (25 sati sa uključenim aktivnim redukovanjem buke)

Ove slušalice su na visini zadatka na svakom putovanju. Punjenje traje samo 2 sata. Dobijate 30 sati reprodukcije (ili razgovora) sa isključenim aktivnim redukovanjem buke, odnosno 25 sati sa uključenim. Dva nivoa brzog punjenja, Rapid Charge i Quick Charge, pružaju dodatnih 2 ili 6 sati reprodukcije.

Aktivno redukovanje buke (ANC). Prepustite se, ne propuštajte muziku.

Zaboravite na sve uz aktivno redukovanje buke. Pomoću jednog dugmeta prigušite buku voza ili užurbane kancelarije. Ako ste u pokretu, možete da slušate muziku, ali i da čujete zvukove oko sebe u Awereness režimu.

Glatka, podesiva traka za glavu. Mekani jastučići

Od plejliste do podcast sadržaja, savršeno doterani neodimijumski akustički drajveri daju dubok bas i jasne frekvencije srednjeg opsega. Mekani jastučići pokrivaju cele uši i stvaraju zaptivanje koje pasivno izoluje spoljnu buku. Traka za glavu je lagana, lako podesiva i glatka: ove slušalice vam se neće uplesti u kosu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

17/03/2022

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %

Prednosti

Dzwięk super bas mega

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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