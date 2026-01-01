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TAJP10/00
Philips Georg Jensen punjač
Kada želite da vam tehnički uređaji budu prelepi, ovaj punjač je pravi izbor. Veoma pažljivo dizajniran sa tamnobraon kožom i elementima od poliranog čelika, u kućištu je sakriveno bežično Qi postolje za punjenje. Odvojiva traka takođe je USB-A na USB-C kabl.
Velika površina za punjenje olakšava postavljanje telefona na postolje, a maksimalna snaga punjenja je 5 W.
Tamnobraon silikonska traka za nošenje ima USB-A na USB-C konektore za punjenje punjača.
Georg Jensen elementi od poliranog čelika
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