Philips Georg Jensen punjač

Kada želite da vam tehnički uređaji budu prelepi, ovaj punjač je pravi izbor. Veoma pažljivo dizajniran sa tamnobraon kožom i elementima od poliranog čelika, u kućištu je sakriveno bežično Qi postolje za punjenje. Odvojiva traka takođe je USB-A na USB-C kabl.