ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Fotografija ambalaže
  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Fotografija ambalaže

Obustavljeno

Philips Georg Jensen punjač

TAJP10/00

Philips Georg Jensen punjač

Kada želite da vam tehnički uređaji budu prelepi, ovaj punjač je pravi izbor. Veoma pažljivo dizajniran sa tamnobraon kožom i elementima od poliranog čelika, u kućištu je sakriveno bežično Qi postolje za punjenje. Odvojiva traka takođe je USB-A na USB-C kabl.

Pogledajte sve prednosti

Prelepo napajanje

Philips Georg Jensen punjač

Maksimalna snaga punjenja od 5 W

Velika površina za punjenje olakšava postavljanje telefona na postolje, a maksimalna snaga punjenja je 5 W.

Odvojiva traka za nošenje služi i kao USB-A na USB-C kabl

Tamnobraon silikonska traka za nošenje ima USB-A na USB-C konektore za punjenje punjača.

Georg Jensen elementi od poliranog čelika

Georg Jensen elementi od poliranog čelika

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana