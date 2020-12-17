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Obustavljeno

Philips Georg Jensen zvučnik

TAJS30/00

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Ponesite muziku. Sa stilom.

Predivne linije koje pozivaju na dodir. Sa tkaninom zvučnika od mešavine vune i gornjom pločom od poliranog čelika, ovaj mali Bluetooth zvučnik će privlačiti pažnju gde god da krenete. Dobijate oštar zvuk i do 6 sati reprodukcije.

Pogledajte sve prednosti

Ponesite muziku. Sa stilom.

  • Bluetooth®

  • Izlazna snaga od 4 W

  • 6 sati reprodukcije

  • IPX7 vodootpornost

Taktilna harmonija. Georg Jensen elementi od poliranog čelika.

Taktilna harmonija. Georg Jensen elementi od poliranog čelika.

Dizajniran u saradnji sa Georgom Jensenom, ovaj mali, zaobljeni Bluetooth zvučnik je jednostavan, ali upečatljiv. Gornja ploča od poliranog čelika je u predivnom kontrastu sa taktilnom tkaninom Kvadrat zvučnika. Diskretni potpisi suptilno odaju priznanje kompaniji Philips i Georgu Jensenu.

Kvadrat tkanina zvučnika. Dizajnirana da propušta zvuk.

Kvadrat tkanina zvučnika. Dizajnirana da propušta zvuk.

Ovaj zvučnik je prekriven prvoklasnom tkaninom high-end proizvođača Kvadrat. Ovaj prelepi materijal od mešavine vune akustički je neutralan, što omogućava da čak i najsuptilniji detalji slobodno prelaze iz zvučnika u prostoriju.

6 sati reprodukcije. Uparite za stereo zvuk.

6 sati reprodukcije. Uparite za stereo zvuk.

Baterija pruža 6 sati reprodukcije kada je potpuno napunjena, a na zvučniku se nalaze tasteri za kontrolu jačine zvuka. Možete da ga uparite sa identičnim Philips Georg Jensen zvučnikom da biste uživali u muzici sa stereo zvukom. Samo pritisnite dugme za napajanje i zadržite ga 2 sekunde.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

17/12/2020

Polska

Polska

Mały, świetnie wykonany wariat

Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!

Prednosti

Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Datum upotrebe 2019-11-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Datum upotrebe 2019-11-17

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