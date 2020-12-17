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Ponesite muziku. Sa stilom.
Predivne linije koje pozivaju na dodir. Sa tkaninom zvučnika od mešavine vune i gornjom pločom od poliranog čelika, ovaj mali Bluetooth zvučnik će privlačiti pažnju gde god da krenete. Dobijate oštar zvuk i do 6 sati reprodukcije.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 4 W
6 sati reprodukcije
IPX7 vodootpornost
Dizajniran u saradnji sa Georgom Jensenom, ovaj mali, zaobljeni Bluetooth zvučnik je jednostavan, ali upečatljiv. Gornja ploča od poliranog čelika je u predivnom kontrastu sa taktilnom tkaninom Kvadrat zvučnika. Diskretni potpisi suptilno odaju priznanje kompaniji Philips i Georgu Jensenu.
Ovaj zvučnik je prekriven prvoklasnom tkaninom high-end proizvođača Kvadrat. Ovaj prelepi materijal od mešavine vune akustički je neutralan, što omogućava da čak i najsuptilniji detalji slobodno prelaze iz zvučnika u prostoriju.
Baterija pruža 6 sati reprodukcije kada je potpuno napunjena, a na zvučniku se nalaze tasteri za kontrolu jačine zvuka. Možete da ga uparite sa identičnim Philips Georg Jensen zvučnikom da biste uživali u muzici sa stereo zvukom. Samo pritisnite dugme za napajanje i zadržite ga 2 sekunde.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Grzezuk
17/12/2020
Polska
Mały, świetnie wykonany wariat
Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!
Prednosti
Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Datum upotrebe 2019-11-17
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Datum upotrebe 2019-11-17