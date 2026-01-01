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Obustavljeno

Philips Georg Jensen zvučnik

TAJS50/00

Dom je tamo gde je muzika

Opustite se uz Bluetooth zvučnik koji vas poziva da se osećate kao kod kuće. Dobijate 20 sati reprodukcije i funkciju punjača. Tkanina zvučnika od mešavine vune i gornja ploča od poliranog čelika upotpuniće i najminimalističnije enterijere.

Pogledajte sve prednosti

Dom je tamo gde je muzika

  • Bluetooth®

  • Izlazna snaga od 30 W

  • 20 sati reprodukcije

  • Ugrađena power-bank funkcija

Philips i Georg Jensen kolekcija

Philips i Georg Jensen kolekcija

Dizajniran u saradnji sa Georgom Jensenom, ovaj kompaktni Bluetooth zvučnik je jednostavan, ali upečatljiv. Gornja ploča od poliranog čelika je u predivnom kontrastu sa taktilnom Kvadrat tkaninom zvučnika. Diskretni potpisi suptilno odaju priznanje kompaniji Philips i Georgu Jensenu.

Kvadrat tkanina zvučnika. Dizajnirana da propušta zvuk.

Kvadrat tkanina zvučnika. Dizajnirana da propušta zvuk.

Ovaj zvučnik je prekriven prvoklasnom tkaninom high-end proizvođača Kvadrat. Ovaj prelepi materijal od mešavine vune akustički je neutralan, što omogućava da čak i najsuptilniji detalji slobodno prelaze iz zvučnika u prostoriju.

20 sati reprodukcije. Uparite za stereo zvuk.

20 sati reprodukcije. Uparite za stereo zvuk.

Baterija pruža 20 sati reprodukcije kada je potpuno napunjena, a bežični domet je do 20 m. Možete da ga uparite sa identičnim Philips Georg Jensen zvučnikom da biste uživali u muzici sa stereo zvukom. Samo pritisnite dugme za uparivanje zvučnika.

Tehničke specifikacije

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