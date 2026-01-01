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TAJS50/00
Dom je tamo gde je muzika
Opustite se uz Bluetooth zvučnik koji vas poziva da se osećate kao kod kuće. Dobijate 20 sati reprodukcije i funkciju punjača. Tkanina zvučnika od mešavine vune i gornja ploča od poliranog čelika upotpuniće i najminimalističnije enterijere.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 30 W
20 sati reprodukcije
Ugrađena power-bank funkcija
Dizajniran u saradnji sa Georgom Jensenom, ovaj kompaktni Bluetooth zvučnik je jednostavan, ali upečatljiv. Gornja ploča od poliranog čelika je u predivnom kontrastu sa taktilnom Kvadrat tkaninom zvučnika. Diskretni potpisi suptilno odaju priznanje kompaniji Philips i Georgu Jensenu.
Ovaj zvučnik je prekriven prvoklasnom tkaninom high-end proizvođača Kvadrat. Ovaj prelepi materijal od mešavine vune akustički je neutralan, što omogućava da čak i najsuptilniji detalji slobodno prelaze iz zvučnika u prostoriju.
Baterija pruža 20 sati reprodukcije kada je potpuno napunjena, a bežični domet je do 20 m. Možete da ga uparite sa identičnim Philips Georg Jensen zvučnikom da biste uživali u muzici sa stereo zvukom. Samo pritisnite dugme za uparivanje zvučnika.
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