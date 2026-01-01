20 sati reprodukcije. Uparite za stereo zvuk.

Baterija pruža 20 sati reprodukcije kada je potpuno napunjena, a bežični domet je do 20 m. Možete da ga uparite sa identičnim Philips Georg Jensen zvučnikom da biste uživali u muzici sa stereo zvukom. Samo pritisnite dugme za uparivanje zvučnika.