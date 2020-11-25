Obustavljeno
Zablistajte kao zvezda
Uvedite ih u svet muzike pomoću zanimljivih slušalica koje se nose na ušima i svetle. Ove izdržljive, bežične slušalice imaju ograničenu maksimalnu jačinu zvuka od 85 dB. LED tabla u slušalici omogućava deci da svoj stil učine sjajnijim uz raznobojna svetla.
Drajveri od 32 mm / zatvoreni dizajn
Nošenje na ušima
Mekani jastučići za uši
Od putovanja do nedeljne doze boravka pred ekranom, klinci će obožavati ove bežične slušalice koje se nose na ušima. Od jednog punjenja se dobija 20 sati reprodukcije, dovoljno za nekoliko dana zabave.
Namenski konstruisane tako da štite sluh mladima, ove slušalice sa akustičkim drajverima od 32 mm su ograničene na 85 dB. Možete da se opustite, jer znate da deca bezbedno uživaju u pesmama, video snimcima i igrama.
Mekani jastučići za uši i meko jastuče na traci za glavu čuvaju udobnost dece, bilo da slušaju muziku ili gledaju omiljene jutjubere.
5.0
od 5
11
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Jp2krol
25/11/2020
Polska
Wygodne
Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.
Prednosti
Wygoda, dźwięk
Mane
kolor
Ova recenzija je napisana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2019-10-25
Ova recenzija je napisana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2019-10-25
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Prednosti
jakosc, cena
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2020-10-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2020-10-24
Lary27
22/11/2020
Polska
Ładne i dobre!
Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe