ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi

Obustavljeno

Bežične slušalice

TAKH402PK/00

5

| (11) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Zablistajte kao zvezda

Uvedite ih u svet muzike pomoću zanimljivih slušalica koje se nose na ušima i svetle. Ove izdržljive, bežične slušalice imaju ograničenu maksimalnu jačinu zvuka od 85 dB. LED tabla u slušalici omogućava deci da svoj stil učine sjajnijim uz raznobojna svetla.

Pogledajte sve prednosti

Zablistajte kao zvezda

  • Drajveri od 32 mm / zatvoreni dizajn

  • Nošenje na ušima

  • Mekani jastučići za uši

20 sata reprodukcije, bez žica, bez zamršavanja

Od putovanja do nedeljne doze boravka pred ekranom, klinci će obožavati ove bežične slušalice koje se nose na ušima. Od jednog punjenja se dobija 20 sati reprodukcije, dovoljno za nekoliko dana zabave.

Neodijumske akustični drajveri od 32 mm. Jasan zvuk

Namenski konstruisane tako da štite sluh mladima, ove slušalice sa akustičkim drajverima od 32 mm su ograničene na 85 dB. Možete da se opustite, jer znate da deca bezbedno uživaju u pesmama, video snimcima i igrama.

Udobna traka za glavu i jastučići, savršeni za dečije uši

Mekani jastučići za uši i meko jastuče na traci za glavu čuvaju udobnost dece, bilo da slušaju muziku ili gledaju omiljene jutjubere.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

11

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Wygodne

Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.

Prednosti

Wygoda, dźwięk

Mane

kolor

Ova recenzija je napisana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2019-10-25

Ova recenzija je napisana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2019-10-25

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Prednosti

jakosc, cena

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2020-10-24

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2020-10-24

22/11/2020

Polska

Polska

Ładne i dobre!

Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana