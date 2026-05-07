2 godine garancije
TAM3205M2/12
Bas-refleks zvučnici
20 W
Bluetooth 5.4
FM, CD, USB, audio ulaz
Uživaćete u kristalno jasnom stereo zvuku sa dubokim basom pošto zvučnici za policu na najbolji način koriste snažni izlaz sistema od 20 W (RMS), uz niskotonce od 3” i Bass-Reflex portove. Digital Sound Control vam pruža izbor unapred podešenih stilova zvuka – od muzike do radio drama, uvek ćete dobiti najbolji zvuk za ono što slušate.
Muzika, podkasti, vesti, drame, sport – lista je bezgranična! Zvuk možete da reprodukujete putem Bluetooth veze, da slušate FM radio ili da povežete druge izvore, poput fleš uređaja, putem USB veze, odnosno gramofona putem audio ulaza. Digitalni radio prijemnik sa memorijom za 20 stanica pruža kristalno jasan prijem, a CD plejer omogućava čitanje MP3 CD diskova i snimljenih CD diskova.
Podržani su Bluetooth LE Audio i LC3 kodek, za primetno bolji zvuk prilikom strimovanja. Podržan je i Auracast, pa ćete moći da strimujete sa kompatibilnog pametnog uređaja na mikro sistem i druge zvučnike sa podrškom za Auracast.
5.0
od 5
1
Pregled
Czesiek49
07/05/2026
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Nie wiem jak ustawić zegar na wyświetlaczu.
Nie raz słyszałem opinie o produktach Phillips i muszę stwierdzić że opinia była słuszna !!!
Ova recenzija je napisana za TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21
Ova recenzija je napisana za TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21