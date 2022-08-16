2 godine garancije
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB port za punjenje
18W
Ovaj elegantni mikro sistem omogućava vam da strimujete plejliste i još toga pomoću Bluetooth veze, da reprodukujete CD-ove i slušate i FM radio. Digitalni radio tjuner sa 10 mesta u memoriji daje kristalno jasan prijem, a CD plejer može da čita MP3 CD-ove i snimljene CD-ove.
Zvučnici za policu daju jasan zvuk i dobar bas zahvaljujući vuferima od 3" i bass-reflex portovima. Maksimalna izlazna snaga od 18 W daje dobar zvuk za manje prostore. Savršeno rešenje za kučnu kancelariju ili spavaću sobu.
Centralna jedinica u dve nijanse i kućišta zvučnika dizajnom podsećaju na hi-fi komponente. Točkić za jačinu zvuka sa teksturom donosi prijatan analogni doživljaj rukovanja. Sa prednje strane jedinice nalaze se dugmad za reprodukciju i izbor izvora.
4.3
od 5
6
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
stosto6666
16/08/2022
България
Verifikovani kupac
Продукта е страхотен
Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика
Prednosti
Philips
Mane
Не виждам
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM3205 Микро музикална система
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM3205 Микро музикална система
Ivetinka
03/07/2023
Slovensko
Verifikovani kupac
Blue tooth aj možnosť nabíjania
Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.
Prednosti
Blue tooth, nabíjačka
Mane
Krátke káble k reproduktorom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM3205 Hudobný mikrosystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM3205 Hudobný mikrosystém
MarCeL_11
25/03/2023
Polska
Świetna Wieża!
Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM3205 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM3205 Mikrowieża