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  • Spreman za zvuke koje volite
  • Spreman za zvuke koje volite
  • Spreman za zvuke koje volite
  • Spreman za zvuke koje volite
  • Spreman za zvuke koje volite
  • Spreman za zvuke koje volite
  • Spreman za zvuke koje volite
  • Spreman za zvuke koje volite

Mikro muzički sistem

TAM3205/12

4.3
| (6) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod
Spreman za zvuke koje volite
Bolji zvuk za svaki podkast i plejlistu koju strimujete. Ponovo otkrijte CD kolekciju ili izaberite radio stanicu. Ovaj mikro sistem klasičnog izgleda odlično zvuči u manjim prostorijama, a možete da povežete druge izvore putem USB veze ili audio ulaza.
Pogledajte sve prednosti

Spreman za zvuke koje volite

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB port za punjenje

  • 18W

Sva muzika

Ovaj elegantni mikro sistem omogućava vam da strimujete plejliste i još toga pomoću Bluetooth veze, da reprodukujete CD-ove i slušate i FM radio. Digitalni radio tjuner sa 10 mesta u memoriji daje kristalno jasan prijem, a CD plejer može da čita MP3 CD-ove i snimljene CD-ove.

Bass-reflex zvučnici. Bogatiji niski tonovi.

Zvučnici za policu daju jasan zvuk i dobar bas zahvaljujući vuferima od 3" i bass-reflex portovima. Maksimalna izlazna snaga od 18 W daje dobar zvuk za manje prostore. Savršeno rešenje za kučnu kancelariju ili spavaću sobu.

Klasični dizajn

Centralna jedinica u dve nijanse i kućišta zvučnika dizajnom podsećaju na hi-fi komponente. Točkić za jačinu zvuka sa teksturom donosi prijatan analogni doživljaj rukovanja. Sa prednje strane jedinice nalaze se dugmad za reprodukciju i izbor izvora.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.3

od 5

6

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

16/08/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продукта е страхотен

Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика

Prednosti

Philips

Mane

Не виждам

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAM3205 Микро музикална система

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAM3205 Микро музикална система

03/07/2023

Slovensko

Slovensko

Verifikovani kupac

Blue tooth aj možnosť nabíjania

Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.

Prednosti

Blue tooth, nabíjačka

Mane

Krátke káble k reproduktorom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAM3205 Hudobný mikrosystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAM3205 Hudobný mikrosystém

25/03/2023

Polska

Polska

Świetna Wieża!

Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAM3205 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAM3205 Mikrowieża

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  • Povrat u roku od 30 dana