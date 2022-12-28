Obustavljeno
Sve-u-jednom
Uz internet radio, Spotify Connect, Bluetooth i CD plejer, ovaj kompaktni mikro sistem sve-u-jednom može da reprodukuje sve. Takođe možete da povežete druge izvore uz audio ulaz ili USB. Uživajte u bogatijem zvuku iz sistema koji može da stane u skoro svaku prostoriju.
Internet radio, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W
Od klasičnih numera do najnovijih podkasta. Možete da strimujete najbolji Spotify kvalitet preko Wi-Fi mreže uz Spotify Connect. Takođe možete da strimujete plejliste i druge sadržaje putem Bluetooth veze, da reprodukujete CD ili da povežete druge izvore pomoću audio ulaza ili USB veze.
Internet radio pruža vam pristup hiljadama globalnih stanica koje emituju sve zamislive vrste programa. Digitalni tjuner pruža kristalno jasan prijem, a možete da memorišete omiljene internet, DAB+ ili FM stanice.
Dva zvučnika su ugrađena direktno u kućište ovog mikro sistema sve-u-jednom. Dobijate jasan zvuk i dobar bas iz drajvera punog opsega i Bass-reflex portova. Maksimalni izlaz od 50 W savršen je za kuhinje, kancelarije i manje dnevne boravke.
4.1
od 5
14
Komentari
82%
preporučuje ovaj proizvod
100mat
28/12/2022
Slovenija
Veliko funkcij, zelo zadovoljen!
Na splošno sem z izdelkom zelo zadovoljen. Ima pa kar nekaj stvari, ki bi jih proizvajalec moral popraviti: - povezljivost z omrežjem: zelo pogrešam RJ45 vtičnico, da bi ga lahko preko UTP kabla priključil na ethernet (trenutno podpira samo Wi-Fi) - tray CD-ja je zelo cenen - kar preveč fin se mi zdi in imam občutek, da se bo vsak čas odlomil. Tray bi moral biti močan in tudi ves mehanizem bolj robusten. Poleg tega me nekako moti 'time-out', ki ga ima: po nekaj časa se tray samodejno zapre. Včasih je to verjetno v redu, lahko pa povzroči težave in tako kakšen CD stisne - zato mogoče najprej tray s tipko zaprete in ponovno odprete, da CDja ne stisnete (in poškodujete). - USB: ta ima pa kar nekaj težav sam s seboj: na USB ključku imam zelo veliko pesmi (nekaj tisoč) v več direktorijih. Občasno ne prebere USB ključka in je potrebno ponovno pognati branje datotek, da sploh začne s predvajanjem prvega na seznamu. Imam več kot 99 imenikov (direktorijev). Firmware ima bug in za vse direktorije od 99 naprej piše, da je folder 99 (F099). Napaka. Poleg tega je možno izbrati n-to pesem po vrsti, če na daljincu vtipkamo številko pesmi (od 1 do 999) - se pravi, če jih imam več kot 999 ta funkcija ne dela. Popraviti bi bilo potrebno iskanje oziroma browsanje po direktorijih - trenutno lahko samo sekvenčno po vrsti (s tipko gor na daljincu, tipka desno (ali levo) se pomika po pesmih naprej oziroma nazaj) - browsanje po USBju bi moralo biti res bolj uporabniku prijazno - sprehajanje po direktorijih sem ter tja. In še namig za uporabo USB priključka: namestil sem kratek (20 ali 30 cm) dolg podaljšek, ki je vedno priključen v radio - na ta način se priključek ne deformira - tako lahko samo kabel zamenjam, ko je potreba. Verjetno se še kaj najde. Naj bo to za tokrat.
Prednosti
Vreden nakupa, ličen izdelek. In še vedno zna predvajati dobre stare CDje
Mane
Ni RJ45 vtičnice, uporabniški vmesnik za predvajanje z USB ključkov ima nekaj pomanjkljivosti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM6805 Mikro glasbeni sistem
Datum upotrebe 2021-12-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM6805 Mikro glasbeni sistem
Datum upotrebe 2021-12-28
zobor
08/02/2023
Slovensko
Verifikovani kupac
xxx
dobrý zvuk, funkcie , všetko funguje , funkcia sleep (zložitejšie spúšťanie , v noci ked nevidím.
Prednosti
rozmery, DAB+
Mane
funkcia sleep ,by sa mohla jednoduchšie zapínať.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM6805 Hudobný mikrosystém
Datum upotrebe 2023-01-08
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM6805 Hudobný mikrosystém
Datum upotrebe 2023-01-08
elze odeslat
06/12/2024
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
TAM6805
Mikrosystém TAM6805 mi naprosto vyhovuje. Po všech těch super hi-fi, stereo, quadro mašinách, co jsem měl za život, mi bohatě stačí. Konečně jednoduché nastavení a vyvolávání předvolených stanic z různých zdrojů
Prednosti
Velikost, výkon, cena.
Mane
Trochu složitější listování v nabídce, ale nakonec se vždy někam dostanu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM6805 Hudební mikrosystém
Datum upotrebe 2023-11-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM6805 Hudební mikrosystém
Datum upotrebe 2023-11-06