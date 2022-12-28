Na splošno sem z izdelkom zelo zadovoljen. Ima pa kar nekaj stvari, ki bi jih proizvajalec moral popraviti: - povezljivost z omrežjem: zelo pogrešam RJ45 vtičnico, da bi ga lahko preko UTP kabla priključil na ethernet (trenutno podpira samo Wi-Fi) - tray CD-ja je zelo cenen - kar preveč fin se mi zdi in imam občutek, da se bo vsak čas odlomil. Tray bi moral biti močan in tudi ves mehanizem bolj robusten. Poleg tega me nekako moti 'time-out', ki ga ima: po nekaj časa se tray samodejno zapre. Včasih je to verjetno v redu, lahko pa povzroči težave in tako kakšen CD stisne - zato mogoče najprej tray s tipko zaprete in ponovno odprete, da CDja ne stisnete (in poškodujete). - USB: ta ima pa kar nekaj težav sam s seboj: na USB ključku imam zelo veliko pesmi (nekaj tisoč) v več direktorijih. Občasno ne prebere USB ključka in je potrebno ponovno pognati branje datotek, da sploh začne s predvajanjem prvega na seznamu. Imam več kot 99 imenikov (direktorijev). Firmware ima bug in za vse direktorije od 99 naprej piše, da je folder 99 (F099). Napaka. Poleg tega je možno izbrati n-to pesem po vrsti, če na daljincu vtipkamo številko pesmi (od 1 do 999) - se pravi, če jih imam več kot 999 ta funkcija ne dela. Popraviti bi bilo potrebno iskanje oziroma browsanje po direktorijih - trenutno lahko samo sekvenčno po vrsti (s tipko gor na daljincu, tipka desno (ali levo) se pomika po pesmih naprej oziroma nazaj) - browsanje po USBju bi moralo biti res bolj uporabniku prijazno - sprehajanje po direktorijih sem ter tja. In še namig za uporabo USB priključka: namestil sem kratek (20 ali 30 cm) dolg podaljšek, ki je vedno priključen v radio - na ta način se priključek ne deformira - tako lahko samo kabel zamenjam, ko je potreba. Verjetno se še kaj najde. Naj bo to za tokrat.