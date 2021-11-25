Obustavljeno
Uvek tu. Bez ometanja.
Ostanite usredsređeni uz bežične slušalice za unutrašnjost uha sa funkcijom redukcijom buke koje pružaju do 14 sati reprodukcije. Lagana traka za vrat olakšava vam da ove slušalice držite uz sebe. Precizne pametne funkcije omogućavaju vam da ostanete organizovani.
Drajveri od 13 mm / zatvoreni dizajn
Za unutrašnjost uha
Crna
Traka za nošenje oko vrata
Upravljajte životom bez uzimanja telefona: samo pitajte Google Assistant. Asistenta aktivirate pritiskom na jedno dugme na traci za vrat. Možete da tražite da otvori kalendar, pročita obaveštenja sa telefona, pozove prijatelje / pošalje im poruke, upravlja plejlistama i još mnogo toga.
Više nema dosadnog eha kada razgovarate telefonom. Uz naše akustičko redukovanje eha, uvek dobijate jasnu vezu bez smetnji.
Tanka traka za nošenje oko vrata udobno leži oko vašeg vrata.
4.0
od 5
10
Komentari
89%
preporučuje ovaj proizvod
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada
Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam
Prednosti
dobra bateria, łącze bluetooth suuuper
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum upotrebe 2021-05-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum upotrebe 2021-05-25
Szwed
27/06/2020
Polska
Philips TAPN505BK
Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.
Prednosti
bardzo dobra jakość dżwięku
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum upotrebe 2020-05-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum upotrebe 2020-05-27
Damiano90
30/04/2020
Polska
Dobre
Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń
Prednosti
wygląd/ wygoda / jakość
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum upotrebe 2019-03-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum upotrebe 2019-03-30