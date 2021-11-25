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Obustavljeno

Bežične sl. za un. uha sa zvukom visokog kvaliteta

TAPN505BK/00

4

| (10) Komentari | 89% preporučuje ovaj proizvod

Uvek tu. Bez ometanja.

Ostanite usredsređeni uz bežične slušalice za unutrašnjost uha sa funkcijom redukcijom buke koje pružaju do 14 sati reprodukcije. Lagana traka za vrat olakšava vam da ove slušalice držite uz sebe. Precizne pametne funkcije omogućavaju vam da ostanete organizovani.

Pogledajte sve prednosti

Zvuk visokog kvaliteta Bežično Aktivno potiskivanje buke Traka za vrat

Uvek tu. Bez ometanja.

  • Drajveri od 13 mm / zatvoreni dizajn

  • Za unutrašnjost uha

  • Crna

  • Traka za nošenje oko vrata

Google Assistant. Upravljajte životom u pokretu.

Upravljajte životom bez uzimanja telefona: samo pitajte Google Assistant. Asistenta aktivirate pritiskom na jedno dugme na traci za vrat. Možete da tražite da otvori kalendar, pročita obaveštenja sa telefona, pozove prijatelje / pošalje im poruke, upravlja plejlistama i još mnogo toga.

Ugrađeni mikrofon sa redukcijom eha, za jasan zvuk

Više nema dosadnog eha kada razgovarate telefonom. Uz naše akustičko redukovanje eha, uvek dobijate jasnu vezu bez smetnji.

Tanka traka za vrat za celodnevno nošenje. Torbica za nošenje.

Tanka traka za nošenje oko vrata udobno leži oko vašeg vrata.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.0

od 5

10

Komentari

89%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

25/11/2021

Polska

Polska

Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada

Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam

Prednosti

dobra bateria, łącze bluetooth suuuper

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum upotrebe 2021-05-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum upotrebe 2021-05-25

27/06/2020

Polska

Polska

Philips TAPN505BK

Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.

Prednosti

bardzo dobra jakość dżwięku

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum upotrebe 2020-05-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum upotrebe 2020-05-27

30/04/2020

Polska

Polska

Dobre

Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń

Prednosti

wygląd/ wygoda / jakość

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum upotrebe 2019-03-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum upotrebe 2019-03-30

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