Obustavljeno
TAPR802/12
Veća primamljivost
Šta god da vas zanima, pronađite veći izbor uz Philips internet radio. Pored internet, DAB i FM programa, dobijate Spotify Connect kompatibilnost, kao i mogućnost strimovanja sa mobilnog uređaja.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Muzika. Govor. Krimi priče. Ovaj internet radio pruža vam pristup hiljadama globalnih stanica koje emituju sve zamislive vrste programa. Digitalni radio tjuner pruža kristalno jasan prijem, a možete da memorišete do 20 omiljenih internet, DAB+ ili FM stanica.
Mat crno drveno kućište okružuje veliki displej u boji visokog sjaja i crnu metalnu mrežicu zvučnika. Na displeju se prikazuju omoti albuma i informacije o numerama iz funkcije Spotify Connect, odnosno logotipi stanica kada koristite internet radio ili DAB.
Zvučnik od 3" punog opsega daje jasan zvuk. Bass-reflex otvor dodaje niske tonove, pa dobijate zaokružen i snažan bas. Bežični domet je 10 m.
4.1
od 5
15
Komentari
tomzi
18/05/2020
Slovenija
Majhen radio primeren za vsako polico
Radio sem kupil za očeta, zdaj odkriva radijske postaje po svetu in je ves navdušen. Izdelek je primeren za vsako kuhinjo ali podobno saj zaradi svoje oblike, sede še v take majhne poličke.
Prednosti
Velikost, zvok, ekran
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPR802 Internetni radio
Datum upotrebe 2019-04-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPR802 Internetni radio
Datum upotrebe 2019-04-18
PrimožR
10/02/2020
Slovenija
Odličen internetni radio za kuhinjo
Odličen internetni radio. Postavljenega imamo lepo na okenjski polici v kuhinji, saj se kar nekaj časa v dnevu preživi ob kuhanju.
Prednosti
ravno prav velik in ne zasede veliko prostora
Mane
brez komentarja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPR802 Internetni radio
Datum upotrebe 2019-01-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPR802 Internetni radio
Datum upotrebe 2019-01-10
ichbin
01/04/2021
Slovensko
internetové rádio TAPR802
som spokojný, len neviem prečo sa občas vráti k starému nastaveniu času
Prednosti
malý
Mane
nejde zmeniť farbu displeja, napr pozadie čierne a červené čísla hodín
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPR802 Internetové rádio
Datum upotrebe 2020-03-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPR802 Internetové rádio
Datum upotrebe 2020-03-01