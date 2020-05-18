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Obustavljeno

Internet radio

TAPR802/12

4.1

| (15) Komentari

Veća primamljivost

Šta god da vas zanima, pronađite veći izbor uz Philips internet radio. Pored internet, DAB i FM programa, dobijate Spotify Connect kompatibilnost, kao i mogućnost strimovanja sa mobilnog uređaja.

Pogledajte sve prednosti

Veća primamljivost

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Internet radio. Hiljade stanica nadohvat ruke.

Muzika. Govor. Krimi priče. Ovaj internet radio pruža vam pristup hiljadama globalnih stanica koje emituju sve zamislive vrste programa. Digitalni radio tjuner pruža kristalno jasan prijem, a možete da memorišete do 20 omiljenih internet, DAB+ ili FM stanica.

Veliki displej u boji od 2,4" za lako pregledanje

Mat crno drveno kućište okružuje veliki displej u boji visokog sjaja i crnu metalnu mrežicu zvučnika. Na displeju se prikazuju omoti albuma i informacije o numerama iz funkcije Spotify Connect, odnosno logotipi stanica kada koristite internet radio ili DAB.

1 x drajver od 3" punog opsega. Jasan i detaljan zvuk.

Zvučnik od 3" punog opsega daje jasan zvuk. Bass-reflex otvor dodaje niske tonove, pa dobijate zaokružen i snažan bas. Bežični domet je 10 m.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.1

od 5

15

Komentari

2

18/05/2020

Slovenija

Slovenija

Majhen radio primeren za vsako polico

Radio sem kupil za očeta, zdaj odkriva radijske postaje po svetu in je ves navdušen. Izdelek je primeren za vsako kuhinjo ali podobno saj zaradi svoje oblike, sede še v take majhne poličke.

Prednosti

Velikost, zvok, ekran

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPR802 Internetni radio

Datum upotrebe 2019-04-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPR802 Internetni radio

Datum upotrebe 2019-04-18

10/02/2020

Slovenija

Slovenija

Odličen internetni radio za kuhinjo

Odličen internetni radio. Postavljenega imamo lepo na okenjski polici v kuhinji, saj se kar nekaj časa v dnevu preživi ob kuhanju.

Prednosti

ravno prav velik in ne zasede veliko prostora

Mane

brez komentarja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPR802 Internetni radio

Datum upotrebe 2019-01-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPR802 Internetni radio

Datum upotrebe 2019-01-10

01/04/2021

Slovensko

Slovensko

internetové rádio TAPR802

som spokojný, len neviem prečo sa občas vráti k starému nastaveniu času

Prednosti

malý

Mane

nejde zmeniť farbu displeja, napr pozadie čierne a červené čísla hodín

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPR802 Internetové rádio

Datum upotrebe 2020-03-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPR802 Internetové rádio

Datum upotrebe 2020-03-01

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