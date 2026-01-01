2 godine garancije
TAR1509/00
FM/AM
Analogno pretraživanje
Napajanje pomoću baterija
Dobijate kristalno jasan zvuk za sve omiljene stanice sa ovim superprenosivim FM/AM radiom. Analogno biranje stanica olakšava vam da pronađete ono što tražite, a dugačka teleskopska antena obezbeđuje najbolji mogući prijem gde god da se nalazite.
Dva točkića omogućavaju vam da tražite radio stanice i kontrolišete jačinu zvuka, a tu je i praktični prekidač sa strane za prebacivanje između frekventnih opsega FM i AM. Veliki, jasni prozor za traženje stanica omogućava vam da vidite koju frekvenciju ste izabrali, a LED indikator se uključuje kada je signal jak.
Ovaj analogni radio sasvim je dovoljno mali da može da stane u džep ili možete da ga okačite o ručni zglob pomoću priložene trake. 2 AAA baterije napajaju aparat, a tu je i port za slušalice za privatno slušanje: savršeno ako želite da čujete najnovije sportske rezultate dok ste u kupovini!
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