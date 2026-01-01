Jednostavno upravljanje jednom rukom

Dva točkića omogućavaju vam da tražite radio stanice i kontrolišete jačinu zvuka, a tu je i praktični prekidač sa strane za prebacivanje između frekventnih opsega FM i AM. Veliki, jasni prozor za traženje stanica omogućava vam da vidite koju frekvenciju ste izabrali, a LED indikator se uključuje kada je signal jak.