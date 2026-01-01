Jednostavno upravljanje jednom rukom

Dva točkića omogućavaju vam da podesite radio i jačinu zvuka, a praktični bočni prekidač služi za prebacivanje između FM i AM talasnih opsega. Veliki, pregledni prozor za podešavanje omogućava vam da vidite na koju frekvenciju je radio podešen, a LED indikator svetli kada je signal jak.