TAR1509/00
Džepni klasik
Ponesite radio sa sobom! Uživajte u odličnom prijemu i čistom, jasnom zvuku prenosivog FM/AM radija koji je dovoljno mali da stane u džep. Od muzike i sporta do vesti, jednostavne kontrole omogućavaju vam da lako pronađete omiljene stanice dok ste u pokretu.
FM/AM
Analogno podešavanje
Radi na baterije
Ovaj izuzetno prenosivi FM/AM radio pruža čist i jasan zvuk za sve vaše omiljene sadržaje. Analogno podešavanje olakšava pronalaženje željene stanice, a duga teleskopska antena omogućava najbolji mogući prijem gde god da se nalazite.
Dva točkića omogućavaju vam da podesite radio i jačinu zvuka, a praktični bočni prekidač služi za prebacivanje između FM i AM talasnih opsega. Veliki, pregledni prozor za podešavanje omogućava vam da vidite na koju frekvenciju je radio podešen, a LED indikator svetli kada je signal jak.
Ovaj analogni radio je dovoljno mali da lako stane u džep, a možete ga i nositi oko ručnog zgloba pomoću priložene trake. 2x AAA baterije napajaju radio, a tu je i priključak za slušalice za privatno slušanje: savršeno ako želite da čujete najnovije sportske rezultate dok ste u kupovini!
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