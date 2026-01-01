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  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
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  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik

Prenosivi FM/AM radio

TAR1509/00

Džepni klasik

Ponesite radio sa sobom! Uživajte u odličnom prijemu i čistom, jasnom zvuku prenosivog FM/AM radija koji je dovoljno mali da stane u džep. Od muzike i sporta do vesti, jednostavne kontrole omogućavaju vam da lako pronađete omiljene stanice dok ste u pokretu.

Pogledajte sve prednosti

Džepni klasik

  • FM/AM

  • Analogno podešavanje

  • Radi na baterije

Klasičan dizajn, jasan zvuk, odličan prijem

Klasičan dizajn, jasan zvuk, odličan prijem

Ovaj izuzetno prenosivi FM/AM radio pruža čist i jasan zvuk za sve vaše omiljene sadržaje. Analogno podešavanje olakšava pronalaženje željene stanice, a duga teleskopska antena omogućava najbolji mogući prijem gde god da se nalazite.

Jednostavno upravljanje jednom rukom

Jednostavno upravljanje jednom rukom

Dva točkića omogućavaju vam da podesite radio i jačinu zvuka, a praktični bočni prekidač služi za prebacivanje između FM i AM talasnih opsega. Veliki, pregledni prozor za podešavanje omogućava vam da vidite na koju frekvenciju je radio podešen, a LED indikator svetli kada je signal jak.

Izuzetno prenosiv, sa priključkom za slušalice za privatno slušanje

Izuzetno prenosiv, sa priključkom za slušalice za privatno slušanje

Ovaj analogni radio je dovoljno mali da lako stane u džep, a možete ga i nositi oko ručnog zgloba pomoću priložene trake. 2x AAA baterije napajaju radio, a tu je i priključak za slušalice za privatno slušanje: savršeno ako želite da čujete najnovije sportske rezultate dok ste u kupovini!

Tehničke specifikacije

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