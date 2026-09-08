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  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
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  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
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  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
  • Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja

Prenosivi radio sa svetiljkom

TAR1609/00

5

| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja

Uz ovaj sjajan mali radio sa svetiljkom spremni ste na sve. Izvlačiva antena prima AM i FM radio-stanice, a snažna svetiljka vam osvetljava put. Tu je čak i SOS alarm za hitne slučajeve. Punjenje putem kabla, solarne energije ili ručice.

Pogledajte sve prednosti

Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja

  • Kompaktan, prenosivi radio

  • Analogno FM/AM podešavanje

  • Ugrađena litijum-jonska baterija

  • SOS svetiljka

Kompaktan, prenosiv radio sa baterijskom lampom

Kompaktan, prenosiv radio sa baterijskom lampom

Ovaj praktičan prenosivi radio je savršen saputnik za duge dane van kuće. Primajte jasan radio-signal, punite druge uređaje i osvetlite put snažnom baterijskom lampom. U hitnim slučajevima možete čak aktivirati glasan SOS alarm sa trepćućim svetlom.

Ugrađena litijum-jonska baterija. Punjenje putem USB-C priključka

Ugrađena litijum-jonska baterija. Punjenje putem USB-C priključka

Ovaj praktični radio vas neće izneveriti. Punite radio pomoću priloženog USB-C kabla i uživajte u do 32 sata reprodukcije radija pri umerenoj jačini zvuka.

Rezervno napajanje putem solarne energije ili ručne ručice

Rezervno napajanje putem solarne energije ili ručne ručice

Nikada ne ostanite bez napajanja! Uvek ćete imati rezervni izvor energije zahvaljujući solarnim panelima na vrhu radija ili okretanjem pričvršćene ručne ručice. Radio takođe koristi 3 AAA baterije (nisu priložene). USB-A priključak vam omogućava da pomoću radija punite druge uređaje u hitnim slučajevima.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

08/09/2026

Polska

Polska

Polecam

Mam już 2 radyjka Philips i są bardzo dobre. Mają dobry zasieg, działają jako mały powerbank. Możliwość ładowania telefonu. Panel solarny. Jedyne co bym zmienił to zwiększenie pojemności akumulatora i w związku z tym większy panel solarny.

Ova recenzija je napisana za TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2026-07-01

Ova recenzija je napisana za TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2026-07-01

30/01/2026

Latvija

Latvija

Verifikovani kupac

Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim

Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.

Ova recenzija je napisana za TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

Date of Use 2024-12-30

Ova recenzija je napisana za TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

Date of Use 2024-12-30

19/08/2025

Polska

Polska

Radio na każdą sytuację

Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.

Prednosti

Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną

Mane

Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2025-07-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2025-07-19

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana