Pouzdan radio, svetiljka i rezervni izvor napajanja
Uz ovaj sjajan mali radio sa svetiljkom spremni ste na sve. Izvlačiva antena prima AM i FM radio-stanice, a snažna svetiljka vam osvetljava put. Tu je čak i SOS alarm za hitne slučajeve. Punjenje putem kabla, solarne energije ili ručice.
Kompaktan, prenosivi radio
Analogno FM/AM podešavanje
Ugrađena litijum-jonska baterija
SOS svetiljka
Ovaj praktičan prenosivi radio je savršen saputnik za duge dane van kuće. Primajte jasan radio-signal, punite druge uređaje i osvetlite put snažnom baterijskom lampom. U hitnim slučajevima možete čak aktivirati glasan SOS alarm sa trepćućim svetlom.
Ovaj praktični radio vas neće izneveriti. Punite radio pomoću priloženog USB-C kabla i uživajte u do 32 sata reprodukcije radija pri umerenoj jačini zvuka.
Nikada ne ostanite bez napajanja! Uvek ćete imati rezervni izvor energije zahvaljujući solarnim panelima na vrhu radija ili okretanjem pričvršćene ručne ručice. Radio takođe koristi 3 AAA baterije (nisu priložene). USB-A priključak vam omogućava da pomoću radija punite druge uređaje u hitnim slučajevima.
5.0
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Jaro89
08/09/2026
Polska
Polecam
Mam już 2 radyjka Philips i są bardzo dobre. Mają dobry zasieg, działają jako mały powerbank. Możliwość ładowania telefonu. Panel solarny. Jedyne co bym zmienił to zwiększenie pojemności akumulatora i w związku z tym większy panel solarny.
Ova recenzija je napisana za TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2026-07-01
Ova recenzija je napisana za TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2026-07-01
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Verifikovani kupac
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
Ova recenzija je napisana za TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Date of Use 2024-12-30
Ova recenzija je napisana za TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Date of Use 2024-12-30
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Prednosti
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Mane
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2025-07-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2025-07-19