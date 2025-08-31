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Prenosivi FM/AM radio

TAR2509/10

5

| (1) Pregled

Klasični pratilac

Volite radio? Od kuhinje preko garaže do bašte, ovaj prenosivi analogni FM/AM radio emitovaće vaše omiljene stanice. Pruža odličan zvuk, radi na struju ili baterije i ima praktičan LED indikator—pa ćete znati kada je savršeno podešen.

Pogledajte sve prednosti

Klasični pratilac

  • FM/AM

  • Analogno podešavanje

  • Napajanje na struju ili baterije

Klasičan dizajn, jasan prijem, lako podešavanje

Klasičan dizajn, jasan prijem, lako podešavanje

Analogno podešavanje olakšava pronalaženje omiljenih stanica na ovom prenosivom FM/AM radiju. Jednostavno okrenite točkić za podešavanje na bočnoj strani radija, a veliki, pregledni prozor će pokazati na koju ste frekvenciju podešeni. LED indikator svetli kada je signal jak.

Prebacujte se između režima Vesti i Muzika. Kontrola tona

Prebacujte se između režima Vesti i Muzika. Kontrola tona

Izvucite maksimum iz muzike pomoću režima Muzika. Prebacite se na režim Vesti kada slušate vesti, omiljenu radio-dramu ili panel-emisiju. Šta god da volite, zvučnik od 3.5" obezbeđuje dobar i jasan zvuk.

Jednostavne kontrole. Veliki regulator jačine zvuka

Jednostavne kontrole. Veliki regulator jačine zvuka

Nikada nećete morati da tražite regulator jačine zvuka na ovom radiju! Pored velikog regulatora jačine zvuka, radio ima i prekidače na gornjoj strani za prebacivanje između FM/AM signala i režima zvuka. Tu je i priključak za slušalice za privatno slušanje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

4
3
2
1

31/08/2025

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Je to skvělý přítel

Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení

Ova recenzija je napisana za TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Datum upotrebe 2025-07-31

Ova recenzija je napisana za TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Datum upotrebe 2025-07-31

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