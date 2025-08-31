TAR2509/10
Klasični pratilac
Volite radio? Od kuhinje preko garaže do bašte, ovaj prenosivi analogni FM/AM radio emitovaće vaše omiljene stanice. Pruža odličan zvuk, radi na struju ili baterije i ima praktičan LED indikator—pa ćete znati kada je savršeno podešen.
FM/AM
Analogno podešavanje
Napajanje na struju ili baterije
Analogno podešavanje olakšava pronalaženje omiljenih stanica na ovom prenosivom FM/AM radiju. Jednostavno okrenite točkić za podešavanje na bočnoj strani radija, a veliki, pregledni prozor će pokazati na koju ste frekvenciju podešeni. LED indikator svetli kada je signal jak.
Izvucite maksimum iz muzike pomoću režima Muzika. Prebacite se na režim Vesti kada slušate vesti, omiljenu radio-dramu ili panel-emisiju. Šta god da volite, zvučnik od 3.5" obezbeđuje dobar i jasan zvuk.
Nikada nećete morati da tražite regulator jačine zvuka na ovom radiju! Pored velikog regulatora jačine zvuka, radio ima i prekidače na gornjoj strani za prebacivanje između FM/AM signala i režima zvuka. Tu je i priključak za slušalice za privatno slušanje.
5.0
od 5
1
Pregled
Johanka
31/08/2025
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Je to skvělý přítel
Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení
Ova recenzija je napisana za TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Datum upotrebe 2025-07-31
Ova recenzija je napisana za TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Datum upotrebe 2025-07-31