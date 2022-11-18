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  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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  • Fotografija glavne upotrebe
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Internet radio

TAR8805/10

3.8

| (9) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod

Veća primamljivost

Šta god da volite, lako ćete to pronaći uz ovaj Philips internet radio. Pored internet, DAB+ i FM opsega, tu je Spotify Connect kompatibilnost i Bluetooth strimovanje. Punite mobilni uređaj na postolju za bežično Qi punjenje.

Pogledajte sve prednosti

Veća primamljivost

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

  • sa bežičnim punjačem za telefon

Bežično Qi postolje za punjenje. USB port.

Bežično Qi postolje za punjenje. USB port.

Bežično Qi postolje za punjenje nalazi se na gornjoj strani radija. Za starije telefone, tu je USB port za punjenje. Tu je veliki, jasni digitalni displej za vreme, a tasteri komandi nalaze se sa prednje strane.

Spotify Connect. Koristite mobilni uređaj kao daljinski upravljač za Spotify.

Spotify Connect. Koristite mobilni uređaj kao daljinski upravljač za Spotify.

Strimujete iz usluge Spotify? Ovaj Bluetooth internet radio ima funkciju Spotify Connect. Koristite mobilni uređaj kao daljinski upravljač dok radio strimuje Spotify signal najboljeg kvaliteta – direktno sa Spotify servera. Takođe možete da strimujete iz drugih muzičkih usluga pomoću mobilnog uređaja.

Dvostruki alarm i tajmer za spavanje

Tajmer za spavanje omogućava vam da utonete u opuštajući san uz omiljenu radio stanicu koja se reprodukuje u pozadini. Funkcija dvostrukog alarma omogućava vam da podesite dva različita alarma. Savršena je ako ćete verovatno nastaviti da spavate posle prvog alarma.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.8

od 5

9

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

18/11/2022

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Ten produkt - rewelacyja!!!

Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.

Prednosti

Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów

Mane

Nie stwierdziłem do tej pory

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAR8805 Radio internetowe

Datum upotrebe 2021-10-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAR8805 Radio internetowe

Datum upotrebe 2021-10-18

25/03/2022

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Super zvuk

Vše co potřebujete, podcasty, DAB, Bluetooth, internetové i klasické rádio. Přehledný displej. Budík, sleeptime. Vřele doporučuji.

Prednosti

Cena a kvalita

Mane

Nenašel jsem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAR8805 Internetové rádio

Datum upotrebe 2021-02-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAR8805 Internetové rádio

Datum upotrebe 2021-02-25

23/10/2021

Polska

Polska

Wszystko działa OK

Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda

Prednosti

Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też

Mane

Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAR8805 Radio internetowe

Datum upotrebe 2021-09-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAR8805 Radio internetowe

Datum upotrebe 2021-09-23

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