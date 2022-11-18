Obustavljeno
Veća primamljivost
Šta god da volite, lako ćete to pronaći uz ovaj Philips internet radio. Pored internet, DAB+ i FM opsega, tu je Spotify Connect kompatibilnost i Bluetooth strimovanje. Punite mobilni uređaj na postolju za bežično Qi punjenje.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
sa bežičnim punjačem za telefon
Bežično Qi postolje za punjenje nalazi se na gornjoj strani radija. Za starije telefone, tu je USB port za punjenje. Tu je veliki, jasni digitalni displej za vreme, a tasteri komandi nalaze se sa prednje strane.
Strimujete iz usluge Spotify? Ovaj Bluetooth internet radio ima funkciju Spotify Connect. Koristite mobilni uređaj kao daljinski upravljač dok radio strimuje Spotify signal najboljeg kvaliteta – direktno sa Spotify servera. Takođe možete da strimujete iz drugih muzičkih usluga pomoću mobilnog uređaja.
Tajmer za spavanje omogućava vam da utonete u opuštajući san uz omiljenu radio stanicu koja se reprodukuje u pozadini. Funkcija dvostrukog alarma omogućava vam da podesite dva različita alarma. Savršena je ako ćete verovatno nastaviti da spavate posle prvog alarma.
3.8
od 5
9
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
Dantes57
18/11/2022
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Ten produkt - rewelacyja!!!
Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.
Prednosti
Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów
Mane
Nie stwierdziłem do tej pory
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAR8805 Radio internetowe
Datum upotrebe 2021-10-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAR8805 Radio internetowe
Datum upotrebe 2021-10-18
Míra z Prahy
25/03/2022
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Super zvuk
Vše co potřebujete, podcasty, DAB, Bluetooth, internetové i klasické rádio. Přehledný displej. Budík, sleeptime. Vřele doporučuji.
Prednosti
Cena a kvalita
Mane
Nenašel jsem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAR8805 Internetové rádio
Datum upotrebe 2021-02-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAR8805 Internetové rádio
Datum upotrebe 2021-02-25
Jacek7
23/10/2021
Polska
Wszystko działa OK
Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda
Prednosti
Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też
Mane
Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAR8805 Radio internetowe
Datum upotrebe 2021-09-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAR8805 Radio internetowe
Datum upotrebe 2021-09-23