TAS1209BK/00
Ponesite zvuk gde god da krenete
Ponesite muziku u prirodu uz ovaj Bluetooth zvučnik. Pasivni hladnjak daje snažan bas, a oznaka IPX4 znači da zvučnik može da podnese blagu kišu ili odlazak u teretanu. Takođe možete da obavljate pozive bez upotrebe ruku gde god da se nalazite.
Pasivni hladnjak. Snažan bas.
Uparite dva zvučnika za stereo
Izlazna snaga 5 W RMS
IPX4 otpornost na prskanje / znoj
Bas koji daje ovaj kompaktni mali zvučnik fantastično je bogat i snažan. Ponesite muziku sa sobom uz jasan zvuk u bašti, u šetnji ili na plaži. Savršen je za rad, opuštanje i igranje gde god da se nalazite.
Raspoloženi ste za još bogatiji zvuk? Lako možete da povežete dva identična zvučnika kako biste dobili fantastičan stereo zvuk. Slušajte muziku onako kako je predviđeno. Čak i kada ste u pokretu nećete propustiti nijedan takt ili reč.
Ovaj izdržljivi mali zvučnik spreman je za dan na otvorenom. Oznaka IPX4 znači da je zvučnik otporan na prskanje kiše ili na znoj, pa možete da se opustite i nastavite da slušate.
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