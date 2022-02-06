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Obustavljeno

Bežični zvučnik

TAS1505B/00

5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Smestite zabavu u džep

Smestite zabavu u džep uz Bluetooth zvučnik koji je dovoljno mali da možete da ga zakačite za ručni zglob! Ovaj sićušni zvučnik je potpuno vodootporan i daje iznenađujuće snažan zvuk za svoju veličinu.

Pogledajte sve prednosti

Smestite zabavu u džep

  • Bluetooth®

  • Izlazna snaga od 2,5 W

  • 8 sati reprodukcije

  • IPX7 vodootpornost

Izdržljiv i IPX7 vodootporan

Ovaj prenosivi Bluetooth zvučnik ima oznaku IPX7 – što znači da može da izdrži potpuno potapanje u vodu do 1 m dubine na najviše 30 minuta. Možete da se zabavljate pod tušem, pored bazena, pa čak i u bazenu. Bežični domet je 20 m.

8 sati reprodukcije. 2,5 sata punjenja.

Zvuk ostaje čist čak i kada glasno puštate muziku, a pasivni hladnjak pojačava bas. Dobijate 8 sati reprodukcije, a za potpuno punjenje potrebno je 2,5 sata. Bluetooth veza je stabilna, a uparivanje je jednostavno.

Izaberite svoju kombinaciju boja. Pokažite svoj stil.

Uvek budite verni sebi. Ovaj mali Bluetooth zvučnik je dostupan u nekoliko kombinacija boja, pa možete da pokažete svoj stil. Podudarna traka za nošenje olakšava nošenje zvučnika gde god da krenete.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

06/02/2022

България

България

Verifikovani kupac

перфектен звук на средна громкост

Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.

Prednosti

Лека, малка, хубав бас.

Mane

няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAS1505B Безжична тонколона

Datum upotrebe 2021-01-06

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAS1505B Безжична тонколона

Datum upotrebe 2021-01-06

17/07/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt je výborný

Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.

Prednosti

Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný

Mane

Nenašiel som

Ova recenzija je napisana za TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Datum upotrebe 2023-07-11

Ova recenzija je napisana za TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Datum upotrebe 2023-07-11

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