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Smestite zabavu u džep
Smestite zabavu u džep uz Bluetooth zvučnik koji je dovoljno mali da možete da ga zakačite za ručni zglob! Ovaj sićušni zvučnik je potpuno vodootporan i daje iznenađujuće snažan zvuk za svoju veličinu.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 2,5 W
8 sati reprodukcije
IPX7 vodootpornost
Ovaj prenosivi Bluetooth zvučnik ima oznaku IPX7 – što znači da može da izdrži potpuno potapanje u vodu do 1 m dubine na najviše 30 minuta. Možete da se zabavljate pod tušem, pored bazena, pa čak i u bazenu. Bežični domet je 20 m.
Zvuk ostaje čist čak i kada glasno puštate muziku, a pasivni hladnjak pojačava bas. Dobijate 8 sati reprodukcije, a za potpuno punjenje potrebno je 2,5 sata. Bluetooth veza je stabilna, a uparivanje je jednostavno.
Uvek budite verni sebi. Ovaj mali Bluetooth zvučnik je dostupan u nekoliko kombinacija boja, pa možete da pokažete svoj stil. Podudarna traka za nošenje olakšava nošenje zvučnika gde god da krenete.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Zmeyulkka
06/02/2022
България
Verifikovani kupac
перфектен звук на средна громкост
Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.
Prednosti
Лека, малка, хубав бас.
Mane
няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS1505B Безжична тонколона
Datum upotrebe 2021-01-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS1505B Безжична тонколона
Datum upotrebe 2021-01-06
Pablo Picasso
17/07/2026
Slovensko
Produkt je výborný
Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.
Prednosti
Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný
Mane
Nenašiel som
Ova recenzija je napisana za TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Datum upotrebe 2023-07-11
Ova recenzija je napisana za TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Datum upotrebe 2023-07-11