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  • Uživajte u kvalitetnom zvuku gde god da se nalazite
  • Uživajte u kvalitetnom zvuku gde god da se nalazite
  • Uživajte u kvalitetnom zvuku gde god da se nalazite
  • Uživajte u kvalitetnom zvuku gde god da se nalazite
  • Uživajte u kvalitetnom zvuku gde god da se nalazite
  • Uživajte u kvalitetnom zvuku gde god da se nalazite
  • Uživajte u kvalitetnom zvuku gde god da se nalazite
  • Uživajte u kvalitetnom zvuku gde god da se nalazite
  • Uživajte u kvalitetnom zvuku gde god da se nalazite
  • Uživajte u kvalitetnom zvuku gde god da se nalazite
  • Uživajte u kvalitetnom zvuku gde god da se nalazite
  • Uživajte u kvalitetnom zvuku gde god da se nalazite
  • Uživajte u kvalitetnom zvuku gde god da se nalazite
  • Uživajte u kvalitetnom zvuku gde god da se nalazite

Bežični zvučnik

TAS1509BK/00

Uživajte u kvalitetnom zvuku gde god da se nalazite

Ponesite svoju muziku svuda sa sobom uz ovaj odličan Bluetooth zvučnik. Pasivni radijator pruža snažan bas, a oznaka IPX7 znači da zvučnik može bez problema biti potopljen 30 minuta. Obavljajte pozive bez korišćenja ruku gde god da se nalazite.

Pogledajte sve prednosti

Uživajte u kvalitetnom zvuku gde god da se nalazite

  • Pasivni radijator. Snažan bas

  • Uparite dva zvučnika za stereo zvuk

  • 5W RMS izlazne snage

  • Vodootpornost IPX7

Pasivni radijator za snažan bas

Pasivni radijator za snažan bas

Ovaj sjajni mali zvučnik pruža neverovatno bogat i snažan bas. Ponesite muziku sa sobom i slušajte je jasno u bašti, tokom šetnje ili na plaži. Savršen je da ga ponesete sa sobom, kakvi god da su vam planovi.

Uparite ga sa identičnim zvučnikom za stereo zvuk

Želite još bogatiji zvuk? Možete lako da povežete dva identična zvučnika i uživate u fantastičnom stereo zvuku. Slušajte muziku upravo onako kako treba da zvuči. Čak i kada ste u pokretu, nećete propustiti nijedan takt ni reč.

Vodootpornost IPX7

Vodootpornost IPX7

Ovaj sjajni mali zvučnik spreman je na sve. Bilo da vas zatekne kiša, da se preznojavate ili čak skočite s broda, stepen vodootpornosti IPX7 znači da zvučnik može da bude potopljen do 30 minuta bez ikakvih problema.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  • Saveti i trikovi
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  • Povrat u roku od 30 dana