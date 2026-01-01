TAS1509BK/00
Uživajte u kvalitetnom zvuku gde god da se nalazite
Ponesite svoju muziku svuda sa sobom uz ovaj odličan Bluetooth zvučnik. Pasivni radijator pruža snažan bas, a oznaka IPX7 znači da zvučnik može bez problema biti potopljen 30 minuta. Obavljajte pozive bez korišćenja ruku gde god da se nalazite.
Pasivni radijator. Snažan bas
Uparite dva zvučnika za stereo zvuk
5W RMS izlazne snage
Vodootpornost IPX7
Ovaj sjajni mali zvučnik pruža neverovatno bogat i snažan bas. Ponesite muziku sa sobom i slušajte je jasno u bašti, tokom šetnje ili na plaži. Savršen je da ga ponesete sa sobom, kakvi god da su vam planovi.
Želite još bogatiji zvuk? Možete lako da povežete dva identična zvučnika i uživate u fantastičnom stereo zvuku. Slušajte muziku upravo onako kako treba da zvuči. Čak i kada ste u pokretu, nećete propustiti nijedan takt ni reč.
Ovaj sjajni mali zvučnik spreman je na sve. Bilo da vas zatekne kiša, da se preznojavate ili čak skočite s broda, stepen vodootpornosti IPX7 znači da zvučnik može da bude potopljen do 30 minuta bez ikakvih problema.
Komentari