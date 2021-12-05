Obustavljeno
Svuda kao kod kuće
Muzika ujutro u kupatilu. Inspirativni podcast u kućnoj kancelariji. Uz tkaninu zvučnika od vune i dugmad sa urezanim oznakama, ovaj elegantni Bluetooth zvučnik izgleda dobro svuda. Dobijate iznenađujuće bogat zvuk i 10 sati reprodukcije.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 5 W
10 sati reprodukcije
Ovaj jednostavni, ali upečatljivi Bluetooth zvučnik reprodukuje muziku sa stilom. Dugmad sa urezanim oznakama vam omogućavaju da upravljate uređajem, Bluetooth vezom itd. Ugrađeni mikrofon vam omogućava da obavljate hands-free pozive, dok ručka za nošenje olakšava prenošenje između prostorija.
Dobijate 10 sati reprodukcije pomoću jednog punjenja, a bežični domet je 20 m. Punjenje zvučnika traje 2,5 sata pomoću priloženog USB-C kabla. Pasivni hladnjaci daju snažan bas, a zvuk ostaje jasan čak i pri velikim jačinama.
Ovaj zvučnik je prekriven prvoklasnom tkaninom high-end proizvođača Kvadrat. Ovaj prelepi materijal od mešavine vune akustički je neutralan, što omogućava da čak i najsuptilniji detalji slobodno prelaze iz zvučnika u prostoriju.
Nagrade
4.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Sólyom85
05/12/2021
Magyarország
Gyönyörű dizájn, apró szoftveres hibákkal
Nagyon szép hangszóró, egyszerű a kezelése, jól szól, de apróbb szoftveres hibákkal rendelkezik: pl. ha a mikrofonját is használom, nem világít a hangszóró bekapcsolást jelző LED-je. Ezen kívül nagyon kár, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás során hangosan és hosszan trillázik a termék, nagyon zavaró. Egy ilyen minőségi hangszóróhoz sokkal jobban illett volna valami diszkrét és elegáns minimalista pittyegés.
Prednosti
Gyönyörű kinézet, kompakt, egyszerű dizájn. A szövetborítás különösen tetszik.
Mane
A be- és kikapcsolást jelző hang borzalmas, illetve jel nélkül túl gyorsan kikapcsol és emiatt a PC-s használat kicsit kényelmetlen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Datum upotrebe 2020-11-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Datum upotrebe 2020-11-05
IPX7 stepen zaštite znači da je drajver zvučnika moguće potopiti u vodu na 30 minuta do dubine do 1 metra. Tkanina zvučnika od nije vodootporna, ali može da izdrži kap ili dve kiše.