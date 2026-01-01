Pevajte. Govorite. Uživajte.

Ovaj ultra-prenosivi Bluetooth zvučnik poseduje bežični mikrofon. Deca mogu da pevaju uz muziku, pričaju priče, pa čak i da sa prijateljima glume u izmišljenim filmskim scenama. Šta god da izaberu da izvode, snimanje jednom komandom olakšava pravljenje snimaka na mikro SD kartici.