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Obustavljeno

Bežični zvučnik

TAS4405N/00

Pevajte glasno

Glavnu ulogu prepustite raznobojnom Bluetooth zvučniku sa bežičnim mikrofonom. Od pesama, preko priča, do školskih časova, deca sve to mogu lako da snime pritiskom samo jednog dugmeta. Dobijate jasan zvuk i 6 sati reprodukcije.

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Pevajte glasno

  • Bežični mikrofon 5 m

  • Smart Bluetooth uparivanje

  • 6 sati reprodukcije

  • 105 x 105 x 38 mm

Pevajte. Govorite. Uživajte.

Pevajte. Govorite. Uživajte.

Ovaj ultra-prenosivi Bluetooth zvučnik poseduje bežični mikrofon. Deca mogu da pevaju uz muziku, pričaju priče, pa čak i da sa prijateljima glume u izmišljenim filmskim scenama. Šta god da izaberu da izvode, snimanje jednom komandom olakšava pravljenje snimaka na mikro SD kartici.

Jednostavna reprodukcija

Jednostavna reprodukcija

Dobijate 6 sati reprodukcije, a baterija se potpuno napuni za 2,5 sata. Punjenje se obavlja putem mikro USB kabla. Pet jasno označenih dugmića omogućavaju deci da lako reprodukuju, pauziraju, upravljaju jačinom zvuka, menjaju izvor i snimaju.

Smart Bluetooth uparivanje

Smart Bluetooth uparivanje

Pritiskanjem i držanjem tastera za reprodukciju/pauziranje pripremate ovaj bežični Bluetooth zvučnik za uparivanje. Nakon uparivanja, zvučnik pamti poslednji uređaj sa kojim je bio uparen. Bežični domet zvučnika je 10 m.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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