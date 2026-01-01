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TAS5305/00
Ponesite zabavu
Ponesite muziku bilo gde pomoću vodootpornog Bluetooth zvučnika koji je spreman za zabavu! Dobijate 12 sati reprodukcije i živopisni zvuk sa prodornim basom. LED diode u boji stvaraju igru svetlosti uz muziku. Audio ulaz vam omogućava da povezujete druge izvore.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 16 W
12 sati reprodukcije
IPX7 vodootpornost
Ovaj prenosivi Bluetooth zvučnik ima oznaku IPX7 – što znači da može da izdrži potpuno potapanje u vodu do 1 m dubine na najviše 30 minuta. Možete da se zabavljate pod tušem, pored bazena, pa čak i u bazenu. Bežični domet je 20 m.
Zvuk ostaje čist čak i kada glasno puštate muziku, a pasivni radijator pojačava bas. Dobijate 12 sati reprodukcije, a za potpuno punjenje potrebno je 6 sati. Želite da učinite zabavu još upečatljivijom? Uparite sa identičnim zvučnikom za stereo zvuk.
Kada je zabava u jeku, prati je svetlosni šou. LED svetla na krajevima zvučnika trepere u ritmu muzike.
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