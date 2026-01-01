Vodootporan i spreman za pokret

Ovaj prenosivi Bluetooth zvučnik ima oznaku IPX7 – što znači da može da izdrži potpuno potapanje u vodu do 1 m dubine na najviše 30 minuta. Možete da se zabavljate pod tušem, pored bazena, pa čak i u bazenu. Bežični domet je 20 m.