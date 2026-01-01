Opustite se sa stilom

Opustite se uz Bluetooth zvučnik koji se uklapa sa svakim enterijerom. Dobijate 12 sati reprodukcije i bogat zvuk sa prijatnim basom. Tkanina zvučnika od mešavine vune unosi dodir prefinjenosti, a ugrađeni mikrofon vam omogućava da obavljate hands-free pozive.