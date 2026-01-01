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Obustavljeno

Bežični zvučnik

TAS5505/00

1 nagrada

Opustite se sa stilom

Opustite se uz Bluetooth zvučnik koji se uklapa sa svakim enterijerom. Dobijate 12 sati reprodukcije i bogat zvuk sa prijatnim basom. Tkanina zvučnika od mešavine vune unosi dodir prefinjenosti, a ugrađeni mikrofon vam omogućava da obavljate hands-free pozive.

Pogledajte sve prednosti

Opustite se sa stilom

  • Bluetooth®

  • Izlazna snaga od 20 W

  • 12 sati reprodukcije

Oblik i funkcija u savršenoj harmoniji

Oblik i funkcija u savršenoj harmoniji

Ovaj zvučnik izgleda odlično gde god da ga stavite. Ispupčena dugmad omogućavaju upravljanje reprodukcijom, Bluetooth vezom i drugim funkcijama. Ugrađeni mikrofon vam omogućava da obavljate hands-free pozive, a kroz otvor za uzicu na zvučniku možete da provučete traku za nošenje.

12 sati reprodukcije. 3,5 sata punjenja.

12 sati reprodukcije. 3,5 sata punjenja.

Lako pređite sa radne sesije na večeru sa prijateljima. Dobijate 12 sati reprodukcije pomoću jednog punjenja, a bežični domet je 20 m. Punjenje zvučnika traje 3,5 sata, pomoću priloženog USB-C kabla.

Kvadrat tkanina zvučnika. Dizajnirana da propušta zvuk.

Ovaj zvučnik je prekriven prvoklasnom tkaninom high-end proizvođača Kvadrat. Ovaj prelepi materijal od mešavine vune akustički je neutralan, što omogućava da čak i najsuptilniji detalji slobodno prelaze iz zvučnika u prostoriju.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika AWARD-1679621

Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. IPX7 stepen zaštite znači da je drajver zvučnika moguće potopiti u vodu na 30 minuta do dubine do 1 metra. Tkanina zvučnika od nije vodootporna, ali može da izdrži kap ili dve kiše.