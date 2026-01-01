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TAS5505/00
Opustite se sa stilom
Opustite se uz Bluetooth zvučnik koji se uklapa sa svakim enterijerom. Dobijate 12 sati reprodukcije i bogat zvuk sa prijatnim basom. Tkanina zvučnika od mešavine vune unosi dodir prefinjenosti, a ugrađeni mikrofon vam omogućava da obavljate hands-free pozive.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 20 W
12 sati reprodukcije
Ovaj zvučnik izgleda odlično gde god da ga stavite. Ispupčena dugmad omogućavaju upravljanje reprodukcijom, Bluetooth vezom i drugim funkcijama. Ugrađeni mikrofon vam omogućava da obavljate hands-free pozive, a kroz otvor za uzicu na zvučniku možete da provučete traku za nošenje.
Lako pređite sa radne sesije na večeru sa prijateljima. Dobijate 12 sati reprodukcije pomoću jednog punjenja, a bežični domet je 20 m. Punjenje zvučnika traje 3,5 sata, pomoću priloženog USB-C kabla.
Ovaj zvučnik je prekriven prvoklasnom tkaninom high-end proizvođača Kvadrat. Ovaj prelepi materijal od mešavine vune akustički je neutralan, što omogućava da čak i najsuptilniji detalji slobodno prelaze iz zvučnika u prostoriju.
Nagrade
Komentari
IPX7 stepen zaštite znači da je drajver zvučnika moguće potopiti u vodu na 30 minuta do dubine do 1 metra. Tkanina zvučnika od nije vodootporna, ali može da izdrži kap ili dve kiše.