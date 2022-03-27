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Žurka i danju i noću
Neka zabava traje duže uz vodootporni Bluetooth zvučnik koji vam pruža 20 sati reprodukcije. Snažni bas pokreće sve. Možete da punite pametni uređaj pomoću USB porta zahvaljujući bateriji velikog kapaciteta u ovom zvučniku.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 30 W
20 sati reprodukcije
Ugrađena power-bank funkcija
Ovaj prenosivi Bluetooth zvučnik ima oznaku IPX7 – što znači da može da izdrži potpuno potapanje u vodu do 1 m dubine na najviše 30 minuta. Možete da se zabavljate pod tušem, pored bazena, pa čak i u bazenu. Bežični domet je 20 m.
Punjiva litijum-jonska baterija od 4400 mAH pruža 20 sati reprodukcije, uz mogućnost punjenja pametnog uređaja pomoću USB porta zvučnika. Za potpuno punjenje baterije potrebno je 6 sati.
Dva pasivna hladnjaka daju snažan bas, a zvuk ostaje čist čak i pri velikoj jačini. Želite da učinite zabavu još upečatljivijom? Uparite sa identičnim zvučnikom za stereo zvuk. LED svetla na krajevima zvučnika trepere u ritmu muzike.
4.8
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Val24
27/03/2022
Hrvatska
Odličan zvučnik
Odlučan zvuk, baterija dugo drži, brzo punjenje baterije
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS6305 Bežični zvučnik
Datum upotrebe 2022-02-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS6305 Bežični zvučnik
Datum upotrebe 2022-02-27
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
SUPER głośnik
Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne
Prednosti
same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2021-07-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2021-07-25
Coolment
09/11/2021
Україна
Відчувай звуки життя
Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS6305 Бездротовий гучномовець
Datum upotrebe 2021-07-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS6305 Бездротовий гучномовець
Datum upotrebe 2021-07-09