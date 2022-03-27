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Obustavljeno

Bežični zvučnik

TAS6305/00

4.8

| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Žurka i danju i noću

Neka zabava traje duže uz vodootporni Bluetooth zvučnik koji vam pruža 20 sati reprodukcije. Snažni bas pokreće sve. Možete da punite pametni uređaj pomoću USB porta zahvaljujući bateriji velikog kapaciteta u ovom zvučniku.

Pogledajte sve prednosti

Žurka i danju i noću

  • Bluetooth®

  • Izlazna snaga od 30 W

  • 20 sati reprodukcije

  • Ugrađena power-bank funkcija

Vodootporan i spreman za pokret

Vodootporan i spreman za pokret

Ovaj prenosivi Bluetooth zvučnik ima oznaku IPX7 – što znači da može da izdrži potpuno potapanje u vodu do 1 m dubine na najviše 30 minuta. Možete da se zabavljate pod tušem, pored bazena, pa čak i u bazenu. Bežični domet je 20 m.

20 sati reprodukcije. Ugrađena funkcija punjača.

20 sati reprodukcije. Ugrađena funkcija punjača.

Punjiva litijum-jonska baterija od 4400 mAH pruža 20 sati reprodukcije, uz mogućnost punjenja pametnog uređaja pomoću USB porta zvučnika. Za potpuno punjenje baterije potrebno je 6 sati.

Pustite glasno. Uparite za stereo.

Pustite glasno. Uparite za stereo.

Dva pasivna hladnjaka daju snažan bas, a zvuk ostaje čist čak i pri velikoj jačini. Želite da učinite zabavu još upečatljivijom? Uparite sa identičnim zvučnikom za stereo zvuk. LED svetla na krajevima zvučnika trepere u ritmu muzike.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

27/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan zvučnik

Odlučan zvuk, baterija dugo drži, brzo punjenje baterije

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAS6305 Bežični zvučnik

Datum upotrebe 2022-02-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAS6305 Bežični zvučnik

Datum upotrebe 2022-02-27

25/11/2021

Polska

Polska

SUPER głośnik

Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne

Prednosti

same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2021-07-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2021-07-25

09/11/2021

Україна

Україна

Відчувай звуки життя

Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAS6305 Бездротовий гучномовець

Datum upotrebe 2021-07-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAS6305 Бездротовий гучномовець

Datum upotrebe 2021-07-09

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