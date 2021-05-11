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Obustavljeno

Bežični zvučnik

TAS7505/00

5

| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Prelepa muzika

Reprodukujte ono što volite na Bluetooth zvučniku koji odlično izgleda u svakom okruženju. Dobijate 20 sati reprodukcije i bogat zvuk sa prijatnim basom. Tu je i funkcija punjača za punjenje telefona, a tkanina zvučnika od mešavine vune pokazuje stil.

Pogledajte sve prednosti

Prelepa muzika

  • Bluetooth®

  • Izlazna snaga od 30 W

  • 20 sati reprodukcije

  • Ugrađena power-bank funkcija

Oblik i funkcija u savršenoj harmoniji

Oblik i funkcija u savršenoj harmoniji

Od jutarnjeg vežbanja do večere na terasi, ovaj Bluetooth zvučnik reprodukuje muziku sa stilom. Dugmad sa urezanim oznakama omogućavaju upravljanje reprodukcijom, stereo uparivanje, Bluetooth i još toga. Otvor za uzicu na zvučniku praktičan je ako želite da koristite traku za nošenje.

Kvadrat tkanina zvučnika. Dizajnirana da propušta zvuk.

Ovaj zvučnik je prekriven prvoklasnom tkaninom high-end proizvođača Kvadrat. Ovaj prelepi materijal od mešavine vune akustički je neutralan, što omogućava da čak i najsuptilniji detalji slobodno prelaze iz zvučnika u prostoriju.

20 sati reprodukcije. 4,5 sata punjenja.

20 sati reprodukcije. 4,5 sata punjenja.

Dobijate 20 sati reprodukcije pomoću jednog punjenja, a bežični domet je 20 m. Punjenje zvučnika traje 4,5 sata, pomoću priloženog USB-C kabla.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika AWARD-1679621

Komentari

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5.0

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

11/05/2021

Slovenija

Slovenija

Eleganten zvočnik, kot popolno darilo

Zvočnik dobil kot darilo, kar mi je takoj bilo všeč je, da je precej bolj elegantne in umirjene barve, in je brez motečih utripajočih led lučk, se pravi primeren za zrelejše uporabnike. Super uporabna je tudi funkcija sprejema klicev.

Prednosti

zvok, izgled, eleganca

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAS7505 Brezžični zvočnik

Datum upotrebe 2020-05-11

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAS7505 Brezžični zvočnik

Datum upotrebe 2020-05-11

06/07/2026

Polska

Polska

Stalowa obudowa !!

Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)

Prednosti

Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!

Mane

brak.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2023-07-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2023-07-05

15/06/2022

Magyarország

Magyarország

Meglepő

Meglepő hangzás, kényelmes hordozhatóság és optimális méret! 5 csillag

Prednosti

méret, hordozhatóság, hang

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó

Datum upotrebe 2021-05-15

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó

Datum upotrebe 2021-05-15

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Odricanje od odgovornosti

  1. IPX7 stepen zaštite znači da je drajver zvučnika moguće potopiti u vodu na 30 minuta do dubine do 1 metra. Tkanina zvučnika od nije vodootporna, ali može da izdrži kap ili dve kiše.