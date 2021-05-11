Obustavljeno
Prelepa muzika
Reprodukujte ono što volite na Bluetooth zvučniku koji odlično izgleda u svakom okruženju. Dobijate 20 sati reprodukcije i bogat zvuk sa prijatnim basom. Tu je i funkcija punjača za punjenje telefona, a tkanina zvučnika od mešavine vune pokazuje stil.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 30 W
20 sati reprodukcije
Ugrađena power-bank funkcija
Od jutarnjeg vežbanja do večere na terasi, ovaj Bluetooth zvučnik reprodukuje muziku sa stilom. Dugmad sa urezanim oznakama omogućavaju upravljanje reprodukcijom, stereo uparivanje, Bluetooth i još toga. Otvor za uzicu na zvučniku praktičan je ako želite da koristite traku za nošenje.
Ovaj zvučnik je prekriven prvoklasnom tkaninom high-end proizvođača Kvadrat. Ovaj prelepi materijal od mešavine vune akustički je neutralan, što omogućava da čak i najsuptilniji detalji slobodno prelaze iz zvučnika u prostoriju.
Dobijate 20 sati reprodukcije pomoću jednog punjenja, a bežični domet je 20 m. Punjenje zvučnika traje 4,5 sata, pomoću priloženog USB-C kabla.
Nagrade
5.0
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
zelenjavna juha
11/05/2021
Slovenija
Eleganten zvočnik, kot popolno darilo
Zvočnik dobil kot darilo, kar mi je takoj bilo všeč je, da je precej bolj elegantne in umirjene barve, in je brez motečih utripajočih led lučk, se pravi primeren za zrelejše uporabnike. Super uporabna je tudi funkcija sprejema klicev.
Prednosti
zvok, izgled, eleganca
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS7505 Brezžični zvočnik
Datum upotrebe 2020-05-11
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS7505 Brezžični zvočnik
Datum upotrebe 2020-05-11
FromTheHeart
06/07/2026
Polska
Stalowa obudowa !!
Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)
Prednosti
Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!
Mane
brak.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2023-07-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2023-07-05
Zalánka
15/06/2022
Magyarország
Meglepő
Meglepő hangzás, kényelmes hordozhatóság és optimális méret! 5 csillag
Prednosti
méret, hordozhatóság, hang
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó
Datum upotrebe 2021-05-15
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó
Datum upotrebe 2021-05-15
IPX7 stepen zaštite znači da je drajver zvučnika moguće potopiti u vodu na 30 minuta do dubine do 1 metra. Tkanina zvučnika od nije vodootporna, ali može da izdrži kap ili dve kiše.